La ola de especulaciones que generó la posibilidad de que el ex UC llegara a la U, distan de la realidad y de las carpetas que manejan en el CDA para el Mercado de Fichajes.

Universidad de Chile avanza lentamente en el Mercado de Fichajes considerando que hasta ahora el único confirmado es Gonzalo Reyna, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que incorporen un nuevo arquero.

Y como en toda época de humo, este viernes salió una información que dejó marcando ocupado a los fanáticos del Bulla.

El foco de atención se instaló sobre los tres tubos debido a que el rendimiento del ex Huachipato generó algunas dudas entre las huestes azules por errores y jugadas puntuales. Bajo ese contexto, el periodista Marcelo Díaz remeció las pantallas de TNT Sports al revelar que en Ñuñoa manejaban alternativas para disputar los guantesy un nombre en la carpeta que manejaban en el segundo piso del Centro Deportivo Azul, era el del ex cruzado, Matías Dituro.

Fernando Gago no tiene como prioridad un arquero.

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Esta información remeció las plataformas digitales con especulaciones sobre un eventual arribo del portero que milita en el Elche de España. No obstante, la dirigencia azul apunta hacia una dirección completamente diferente.

El panorama real en las dependencias del Centro Deportivo Azul contempla las siguientes definiciones:

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