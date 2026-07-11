Universidad de Chile avanza lentamente en el Mercado de Fichajes considerando que hasta ahora el único confirmado es Gonzalo Reyna, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que incorporen un nuevo arquero.
Y como en toda época de humo, este viernes salió una información que dejó marcando ocupado a los fanáticos del Bulla.
El foco de atención se instaló sobre los tres tubos debido a que el rendimiento del ex Huachipato generó algunas dudas entre las huestes azules por errores y jugadas puntuales. Bajo ese contexto, el periodista Marcelo Díaz remeció las pantallas de TNT Sports al revelar que en Ñuñoa manejaban alternativas para disputar los guantesy un nombre en la carpeta que manejaban en el segundo piso del Centro Deportivo Azul, era el del ex cruzado, Matías Dituro.
Fernando Gago no tiene como prioridad un arquero.
La verdad de la milanesa: La U descarta la operación de invierno
Esta información remeció las plataformas digitales con especulaciones sobre un eventual arribo del portero que milita en el Elche de España. No obstante, la dirigencia azul apunta hacia una dirección completamente diferente.
El panorama real en las dependencias del Centro Deportivo Azul contempla las siguientes definiciones:
- El portazo a los rumores: Según pudo averiguar el espacio radial La Magia Azul, el portero Matías Dituro no está en los planes de Universidad de Chile y reforzar el arco no es prioridad en este mercado de pases.
- Respaldar el camarín: La concesionaria desestimó por completo abrir negociaciones con el bando del jugador argentino, echando por tierra cualquier presunta competencia externa para Castellón y Toselli.
- Las prioridades de Fernando Gago: Las oficinas del Chuncho seguirán abocadas de manera exclusiva a amarrar las incorporaciones en las zonas del campo que el estratega considera críticas para encarar el semestre.
- El plazo fatal de Quilín: Cabe recordar que el mercado de pases de invierno cierra de manera definitiva el jueves 13 de agosto a las 23:59:59 horas, justo antes del inicio de la fecha 19, por lo que la U debe registrar a sus piezas antes de que ruede la pelotita.