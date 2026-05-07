La figura de Colo Colo que dejó en claro su postura con poder continuar en el 'Cacique'.

Colo Colo vive un positivo momento en lo que va de esta temporada, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz han podido mostrar un gran rendimiento dentro del fútbol chileno, cosechando resultados de gran nivel en el torneo nacional y la Copa de la Liga.

Sobre el presente que vive el ‘Cacique’, el atacante Maximiliano Romero conversó con el programa ‘No es Para Tanto’ de TNT Sports y habló de lo que ha sido su semestre vistiendo la camiseta de Colo Colo, lo que ha sido un gran desafío para él.

“El centrodelantero tiene que hacer goles y tiene una responsabilidad grande en el ataque del equipo, pero creo que uno lo tiene que llevar tranquilo, es un club grande, que siempre te pide, hay que estar a la altura, pero hay que llevarlo con calma”, parte señalando Romero.

Sobre el gran presente que vive el equipo, el ‘Maxi’ sabe que la ilusión está encendida con el poder conseguir todos los títulos que disputen en esta temporada, pero para eso deben seguir consolidándose para seguir en el camino del triunfo.

Romero habla de su presente en Colo Colo | Foto: Photosport

“Es un club grande que te exige eso, eso no lo descarta nadie, pero nosotros como plantel vamos a luchar hasta el último partido hasta sacar las mayores victorias posibles”, declara.

Publicidad

Romero quiere seguir en Colo Colo

Concluyendo, Romero habló de lo que será su futuro, en la que dejó más que claro que le gustaría seguir vistiendo la camiseta de Colo Colo y hará todo lo posible para lograr aquello. Además, habló de su relación con Fernando Ortiz.

“Me gustaría quedarme en Colo Colo, ojalá Dios quiera. (Con Fernando Ortiz) Es una relación sana, es una persona increíble, me llevo muy bien con él y con mis compañeros, no hay problemas”, cerró.

En Síntesis

Maximiliano Romero expresó su deseo de permanecer en Colo Colo tras finalizar el semestre actual.

expresó su deseo de permanecer en tras finalizar el semestre actual. El delantero describió su relación con el técnico Fernando Ortiz como sana y positiva.

como sana y positiva. Colo Colo mantiene un alto rendimiento bajo la dirección de Ortiz en la Copa de la Liga.