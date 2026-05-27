De Europa al Monumental: La visita estelar que tuvo Colo Colo tras el triunfo en el clásico

Este miércoles los albos recibieron la visita de un campeón que viene de finalizar la temporada en Europa y ahora está junto a la Selección Chilena.

En Colo Colo todavía se festeja el triunfo por 2-1 en el clásico contra Universidad Católica del pasado domingo, en la primera visita del Cacique al Claro Arena, por la fecha 13 de la Liga de Primera 2026.

Los albos son los líderes indiscutidos del torneo con 30 puntos, sacándole ocho unidades de diferencia a su principal escolta, Huachipato. Por ende, el cuadro popular cerrará la primera rueda como “campeón de invierno”.

Y en medio de las celebraciones, este miércoles en el Estadio Monumental recibieron una visita estelar, proveniente directamente de Europa, quien pasó a saludar a los funcionarios del club y sus excompañeros.

Se trata del futbolista Lucas Cepeda, actual jugador del Elche de España, quien viene de salvarse del descenso en La Liga y ahora está siendo parte de la Selección Chilena, que se prepara para los amistosos en la fecha FIFA de junio, frente a Portugal (06/06) y República Democrática del Congo (09/06).

El oriundo de Curauma aprovechó la tarde libre que dio el entrenador Nicolás Córdova en La Roja para pasar por Macul, donde su visita quedó retratada en las fotografías que compartieron quienes están a cargo de la cocina en La Ruca.

Cabe recordar que Cepeda estuvo dos temporadas en Macul, donde fue campeón del Campeonato Nacional y la Supercopa en 2024. A inicios de 2026 Colo Colo vendió el 70% de su pase al Elche, en una cifra cercana a los 2,6 millones de dólares.

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Captura de la historia de Instagram de Lucas Cepeda.

En síntesis