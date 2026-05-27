El presidente de Blanco y Negro respaldó al trasandino, aunque aseguró que su continuidad debe ser evaluada.

Colo Colo atraviesa un gran momento luego del triunfo por 2-1 ante Universidad Católica en el Claro Arena, resultado que dejó al “Cacique” como líder absoluto de la Liga de Primera. Sin embargo, en Macul ya comienzan a mirar lo que será el mercado de fichajes del segundo semestre.

Uno de los jugadores que ha estado bajo la lupa es Claudio Aquino. El volante argentino llegó como una de las grandes apuestas para el Centenario, aunque todavía no logra convencer completamente a los hinchas albos, quienes han cuestionado su rendimiento en varios partidos.

En medio de los rumores sobre una eventual salida, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, salió públicamente a respaldar al ex Vélez Sarsfield en conversación con Cooperativa Deportes.

Las declaraciones de Mosa sobre Claudio Aquino

El mandamás albo fue claro al momento de analizar el presente del mediocampista y aseguró que mantienen plena confianza en él. “Claudio es un tremendo jugador, tiene mucha calidad y nosotros confiamos plenamente en que va a terminar mostrando todo su nivel”, sostuvo.

La continuidad de Claudio Aquino será evaluada en Colo Colo.

Además, Mosa llamó a tener paciencia con el argentino y recordó que varios futbolistas necesitan tiempo de adaptación en el fútbol chileno. “No es fácil llegar a Colo Colo, hay una presión enorme y a veces algunos jugadores tardan un poco más en acomodarse”, comentó.

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“El tema de Aquino, es un jugadorazo, a lo mejor la adaptación no ha sido de las mejores, ha tenido partidos buenos también, tiene una excelente calidad humana y técnica. Hay que hacer una evaluación una vez que termine la primera rueda“, complementó.

Finalmente, el presidente de Blanco y Negro descartó dramatizar con el presente del volante y dejó en claro que el club no piensa apresurarse con decisiones en torno a su futuro. “Nosotros estamos tranquilos con Claudio Aquino. Sabemos el jugador que es y lo importante que puede ser para el equipo”, cerró.

DATOS CLAVE

Colo Colo lidera la Liga de Primera tras vencer 2-1 a Universidad Católica.

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El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, respaldó públicamente al criticado Claudio Aquino.