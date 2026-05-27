El hoy meta titular del "Cacique" podría ceder su puesto de forma casi obligada en un trascendental encuentro.

Colo Colo ya comienza a mirar con atención el cierre de la primera rueda y también su calendario en la Copa de la Liga. Tras el triunfazo ante Universidad Católica en el Claro Arena, el Cacique deberá afrontar tres compromisos más antes del receso, aunque uno de ellos podría traerle un importante dolor de cabeza a Fernando Ortiz.

Y es que la ANFP oficializó este jueves la nómina de la Selección Chilena Sub 20 para el amistoso frente a Brasil, programado para el sábado 6 de junio en el Estadio Nacional. Dentro de los convocados aparece Gabriel Maureira, actual arquero titular del cuadro albo tras la lesión de Fernando de Paul.

La citación del joven meta podría complicar seriamente a Colo Colo de cara al duelo frente a Huachipato, válido por la última fecha de la Copa de la Liga, el cual se disputará el domingo 7 de junio desde las 15:00 horas en Talcahuano. Esto, porque el portero estaría concentrado con La Roja apenas un día antes del encuentro.

Gabriel Maureira podría perderse un crucial duelo por Copa de La Liga.

De esta forma, en caso de que Maureira no alcance a estar disponible, se abriría una gran oportunidad para Eduardo Villanueva. El joven arquero ha sido suplente durante las últimas jornadas y podría sumar minutos importantes justamente en un partido clave para las aspiraciones del Popular.

Cabe recordar que el “Cacique” llegará a ese compromiso sabiendo si mantiene opciones de clasificar a semifinales de la Copa de la Liga. Todo dependerá de lo que ocurra previamente entre Deportes Concepción y Coquimbo Unido, duelo fijado para el viernes 5 de junio.

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Los cuatro jugadores de Colo Colo citados a la Roja Sub 20

Además de Gabriel Maureira, Nicolás Córdova nominó a otros tres futbolistas del Cacique para el amistoso ante Brasil. Se trata de Bruno Torres, Matías Orellana y Yastin Cuevas, quienes nuevamente fueron considerados dentro del proceso juvenil de La Roja.

La convocatoria contempla un total de 27 jugadores, incluyendo también nombres que militan en el extranjero como Thomas Coulombe del Espanyol, Antonio Riquelme del Real Salt Lake de Estados Unidos y Roberto Risnaes del Copenhague de Dinamarca.

DATOS CLAVE

El arquero de Colo Colo Gabriel Maureira fue citado a la Selección Chilena Sub 20.

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La Roja Sub 20 jugará un amistoso frente a Brasil el sábado 6 de junio.