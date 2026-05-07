El delantero argentino Maximiliano Romero reveló el gran gesto que Javier Correa tuvo con él.

En Colo Colo hoy en día se vive un grato ambiente y todo esto tras el gran momento que vive el ‘Cacique’ dentro de todas las competencias que disputa a nivel nacional, en la que lidera y se ilusiona en poder levantar más de un título en este 2026.

Sobre el presente ‘Albo’, el atacante Maximiliano Romero conversó con el progama ‘No es Para Tanto’ de TNT Sports y habló de lo que es su competencia con Javier Correa en Colo Colo, en la que destapó el gran gesto que tuvo su compatriota con él.

“No hay competencia, hay competencia sana, porque obviamente quiere hacer goles, yo quiero hacer goles, el otro día quedó más que claro la relación que llevó con él, me dio el penal y después él pudo convertir otros goles”, partió señalando Romero.

En esa misma línea, el ‘Maxi’ deja en claro que le pone muy contento lo que es el buen momento que está viviendo Correa en Colo Colo y además, agradeció lo que fue el gesto que tuvo de cederle el penal en el duelo ante Coquimbo Unido.

Romero reveló la ayuda que le dio Correa | Foto: Photosport

“Estoy muy contento por él porque se lo que le pasó y se lo que vivió, si hace goles para el equipo voy a estar más que contento”, declara.

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Concluyendo, Romero habló de como fue la conversación que tuvo con Javier Correa, en donde este le cedió su penal en el bus que lo trasladaba al Estadio Monumental.

“Él me lo cedió (el penal) en el micro, ya que veníamos hablando sobre cosas del partido, él me lo ofrece y yo me quedé para dentro, le dí las gracias, pasó y se dio el penal e hizo dos goles después”, cerró.

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