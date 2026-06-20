El "Tano" ya tiene a sus once escogidos para el duelo ante los recoletanos.

Colo Colo ya tiene todo listo para su estreno en la Copa Chile. Este sábado, el “Cacique” enfrentará a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura por la fecha 3 del grupo E, con la misión de sumar sus primeros puntos y arrancar con el pie derecho en el certamen.

Para este compromiso, Fernando Ortiz no apostó por una formación prácticamente titular pese a las bajas, buscando marcar diferencias desde el inicio. Sin embargo, hubo algunas modificaciones obligadas producto de estas mismas.

La principal novedad pasa por la delantera, donde Maximiliano Romero será titular en lugar de Javier Correa, quien quedó fuera debido a una sobrecarga muscular.

Correa será baja esta tarde por lesión. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

A su lado estará Lautaro Pastrán, quien viene haciendo buenas presentaciones con el “Cacique” anotando incluso goles clave en la lucha por asegurar el liderado de la Liga de Primera.

Además de la baja de Correa, también salen del equipo titular Leandro Hernández y Diego Ulloa, dos jugadores que venían siendo habituales en la oncena alba.

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Así formará Colo Colo frente a Deportes Recoleta

El once de los Albos será con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Felipe Méndez y Erick Wiemberg en el mediocampo; Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán en delantera.