VIDEO | Mientras espera a Colo Colo, Diego Valdés anota este gol en Argentina y hace sufrir a un ex U. de Chile

El gran anhelo de Colo Colo, Diego Valdés anota en Argentina y hace sufrir a un ex Universidad de Chile.

El volante nacional, Diego Valdés es hoy sin duda la gran prioridad que tiene Colo Colo dentro del mercado de pases y todo esto porque el entrenador Fernando Ortiz, ha pedido expresamente a la dirigencia del club la llegada del 10.

Mientras desde el ‘Cacique’ buscan poder concretar la llegada de Valdés a Colo Colo, el jugador nacional sigue su camino dentro de Vélez Sarsfield, club que ya ve acción en esta segunda parte del año dentro de la Liga de Argentina.

En las últimas horas, el jugador chileno ha hecho noticia y todo esto tras anotar uno de los goles del triunfo de Vélez Sarsfield por 3-1 ante el Talleres de Córdoba de Jorge Sampaoli por el fútbol trasandino.

El jugador nacional sin duda que vivirá horas claves sobre lo que es su futuro, en donde Vélez Sarsfield ya dejó un claro mensaje y que Colo Colo deberá jugarse sus cartas para poder concretar su fichaje.

VIDEO: REVISA EL GOL DE DIEGO VALDÉS EN ARGENTINA