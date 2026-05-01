Colo Colo este fin de semana se prepara para lo que será un importante desafío dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ se pondrán al día en el duelo ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, con la gran oportunidad de quedar como el único líder del torneo.

Previo a este duelo, el ídolo del ‘Popular’ Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘A Veces Hablamos de Fútbol’ en PicadoTV, en la que comentó lo que ha sido el rendimiento de Francisco Marchant, haciendo alusión que no lo ha visto cómodo en el puesto que lo ubica Fernando Ortiz.

“Marchant no tiene pierna para desbordar, termina enganchando para adentro y termina jugando hacía atrás, no sé si a Marchant le sirve eso, yo lo pondría en el puesto que corresponde”, partió señalando Borghi.

Siguiendo en esa línea, el ‘Bichi’ no duda en que Marchant posee de grandes condiciones para poder brillar en Colo Colo, pero el rol que le da su entrenador, lo encierra y no lo hace ser desequilibrante en ataque, por lo que no encuentra explicación de que no juegue en su puesto ideal como titular.

Borghi y su mensaje a Ortiz por Marchant | Foto: Photosport

“Marchant juega bien, pero cuando él no tiene pase hacia adelante o al interior, él empieza a enganchar hacia atrás y cuando engancha mal, se obliga a jugar muy atrás. De la punta del área de dónde está los pases van al medio o tres cuartos, se pierde 20 o 30 metros cada vez que juega para atrás. ¿Por qué Marchant juega ahí?, ¿por qué no juega en su posición?, remarca.

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Borghi y su queja por Pastrán

Concluyendo, Borghi mostró cierto descontento por lo que ha sido el rendimiento de Lautaro Pastrán y puntualmente en lo que son sus constantes disparos fuera del área, en los que hasta día de hoy no ha logrado generar diferencias en Colo Colo y pide reconsiderar aquel recurso.

“Pastrán ¿cuántos goles ha hecho fuera del área? y patea todos los partidos desde fuera del área, engancha y patea, tú dices ‘en promedio este chico patea diez veces y hace dos goles, maravilloso’. Yo tengo que saber virtudes mías y limitantes, si yo tengo limitantes, se la tengo que dar a un compadre que no las tenga”, cerró.

En Síntesis

Colo Colo enfrentará a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental buscando el liderato del torneo.

enfrentará a Coquimbo Unido en el buscando el liderato del torneo. El ídolo Claudio Borghi cuestionó la posición de Francisco Marchant bajo el mando de Fernando Ortiz.

cuestionó la posición de bajo el mando de Fernando Ortiz. Claudio Borghi criticó la efectividad de los remates de Lautaro Pastrán desde fuera del área.