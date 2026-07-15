Arturo Vidal festeja triunfo de Argentina en el Mundial e insulta a Inglaterra: “Cag…”

El histórico seleccionado chileno utilizó sus redes sociales para celebrar la hazaña albiceleste y cargó contra el rival de turno.

La victoria 2-1 de Argentina sobre Inglaterra en la Copa Mundial 2026 tuvo eco en Chile. Uno de los que reaccionó al triunfo trasandino fue Arturo Vidal: le dejó un potente mensaje al combinado europeo.

Luego de la hazaña albiceleste con tantos de Enzo Fernández (85′) y Lautaro Martínez (90+2′), el histórico mediocampista chileno confirmó su apoyo al vecino país y atacó a la selección inglesa.

¿Qué hizo? Mediante su Instagram, lanzó: “Merecido“. Tras ello, el insulto que dará la vuelta al mundo: “Ingleses cagones“. Una frase que genera polémica desde ya en el ambiente.

El oriundo de San Joaquín estuvo junto a Javier Correa y Maximiliano Romero. Ambos atacantes argentinos presenciaron el encuentro en conjunto y no lo ocultaron: la felicidad por su patria es absoluta.

Fiel a su estilo, Arturo Vidal sigue creando controversia. Ya había demostrado su cariño por Argentina en la previa y adelantó que se quedaría con los boletos rumbo a la final. Y se cumplió.

Arturo Vidal festejó el triunfo de Argentina en la Copa Mundial 2026. (Imagen: Photosport)

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El mensaje de Arturo Vidal contra Inglaterra