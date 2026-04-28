Fue figura en Argentina y Brasil y casi ficha en Colo Colo: “Marcelo Espina me quería a toda costa”

El mercado de fichajes del fútbol sudamericano siempre deja historias que, con el paso del tiempo, terminan saliendo a la luz y sorprendiendo a más de algún hincha.

En ese contexto, varios futbolistas que han pasado por equipos importantes de Argentina y Brasil también han estado en el radar del fútbol chileno, especialmente en Colo Colo.

Una de esas historias involucra a un delantero con pasado en Racing Club y experiencia en el fútbol sudamericano, quien reveló que estuvo muy cerca de llegar al Cacique en una operación que incluso llegó a etapas finales.

La confesión de Jonathan Cristaldo sobre Colo Colo

Tal es el caso de Jonathan Cristaldo, quien sorprendió a través de una entrevista con el medio AS Chile al revelar que estuvo en una negociación que se remonta a antes del arribo de Nicolás Blandi.

“El 2019, saliendo de Racing, o estando ahí, en 2020, estuve por fichar en Colo Colo”, comenzó relatando el delantero argentino.

Además, el “Churry”, como le apodan, confesó que incluso hubo reuniones formales para concretar su llegada. “Estaba Marcelo Espina. Y se juntaron todos con mi representante, pero después no me pudieron llevar. Pero sí, Espina me quería a toda costa”, señaló.

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Cristaldo fue campeón con Vélez, Palmeiras y Racing Club | FOTO: Amilcar Orfali/Getty Images

Por último, el actual ariete de Independiente Petrolero indicó que “yo incluso había preguntado, había hablado con el ‘Chueco’ Mena y me indicaron lugares para vivir ahí en Santiago. Estaba todo muy avanzado. El contrato estaba cerrado, pero por esas situaciones de la vida, no se dio”, cerró.

En resumen…

Jonathan Cristaldo reveló que estuvo muy cerca de fichar en Colo Colo tras su paso por Racing, en una negociación que incluso llegó a etapas avanzadas y que finalmente no se concretó.