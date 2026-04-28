El presente de Pablo Guede en el fútbol peruano ha mejorado luego de un mal inicio siendo eliminado tempranamente de la Copa Libertadores. Hoy lidera la tabla de posiciones con una estadística envidiable: nueve triunfos, dos empates y apenas una derrota.

Sin embargo, la historia del balompié nacional pudo dar un vuelco drástico a fines de 2025, ya que antes de estampar su firma en el cuadro “Íntimo”, el teléfono de Guede sonó con una característica muy conocida: la de las oficinas del Estadio Monumental.

En una reveladora entrevista concedida al programa Fútbol Satélite, el exentrenador de San Lorenzo y Málaga detalló cómo se gestó su llegada a Lima y, para sorpresa de muchos hinchas albos, confirmó que fue buscado por la dirigencia de Colo Colo para vivir un segundo ciclo en la banca de los albos.

“Yo no quería entrenar. Me había llamado Atlético Nacional y terminé diciéndole que no. También Colo Colo y les dije ‘no, hablemos la semana que viene, quiero ver al equipo’”, confesó Guede, dejando en claro que, aunque existió el contacto y la intención de Blanco y Negro, su mente estaba en un lugar muy distinto al rigor del profesionalismo.

Pablo Guede le dijo que no a Colo Colo

El drama del “nido vacío” que frenó su regreso

Más allá de las tácticas y los esquemas, el motivo de su rechazo tuvo un trasfondo humano y emocional profundo. Guede explicó que atravesaba un periodo de transición familiar que lo mantenía vulnerable. El alejamiento de sus hijos, quienes emprendieron sus propios rumbos en el extranjero, caló hondo en su ánimo, lo que lo llevó a priorizar la compañía de su esposa por sobre cualquier desafío deportivo, por más seductor que este fuera.

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“Estaba en un momento complicado de mi vida, con el nido vacío, se me habían ido los hijos. Mis hijas estudian en Madrid y mi hijo en Budapest, así que me quedé solo con mi señora. Me costó, no quería alejarme“, agregó el estratega, transparentando una faceta poco conocida de su personalidad que terminó alejándolo, al menos por ahora, de un reencuentro con la hinchada colocolina.

La irrupción de Alianza Lima y el rol de su esposa

¿Qué cambió entonces para que aceptara el reto en el fútbol peruano apenas unos días después de decir que no en Chile y Colombia? La respuesta estuvo en la convicción del proyecto que le presentó Franco Navarro, gerente deportivo de Alianza Lima, y la complicidad de su pareja, quien leyó en su rostro las ganas contenidas de volver a competir bajo los términos adecuados.

“Cuando me llamó Franco, le pregunté por el proyecto y cuando colgué, mi señora me vio la cara y me dijo: ‘nos vamos a Lima, ¿no?’”, relató Guede con una sonrisa. La decisión fue casi instantánea tras esa breve interacción: “Le contesté ‘me parece que sí’. Y fue así. En cuanto me contó cuáles eran los objetivos del club, no lo dudé”.

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Un presente estelar lejos de Macul

Hoy, el destino parece darle la razón al entrenador trasandino. Mientras en Macul los hinchas analizan qué habría pasado con Guede al mando en esta temporada, en el Estadio Matute celebran una campaña histórica. Alianza Lima no solo manda en el torneo local, sino que lo hace con un estilo que ha vuelto a encantar a sus seguidores, demostrando que el descanso y la elección basada en la estabilidad emocional fueron las piezas clave para este éxito.

Finalmente, el paso de los meses confirma que aquel “no” a Colo Colo fue el inicio de un proceso de sanación personal que terminó devolviendo al fútbol a un Pablo Guede renovado. Con la mirada puesta en el título en Perú, el técnico cierra un capítulo de especulaciones, dejando la puerta abierta —quizás para el futuro—, pero con la satisfacción de haber escuchado a su corazón antes que a la pizarra.