Goleador de la Liga de Primera le deja guiño a Colo Colo: “¿Y por qué no un llamado?”

Daniel Castro confirmó que tuvo acercamientos con Blanco y Negro a comienzos de 2026. No descarta su arribo a Macul en 2027.

Colo Colo se alista a cerrar la temporada y, prontamente, tendrá que incursionar en el mercado de fichajes. En la previa de dicha ventana para incorporar refuerzos, el conjunto albo recibió un importante guiño.

¿De parte de quién? Uno de los jugadores que pudo firmar en Macul durante el anterior libro de pases reconoció acercamientos con Blanco y Negro: ese es el caso de Daniel “Popín” Castro.

En conversación con DSports, el atacante –que acumula 14 goles en la Liga de Primera 2026– habló sobre sus contactos con la cúpula popular. No descarta arribar al Estadio Monumental en el futuro.

“Hubiese sido muy lindo llegar a Colo Colo. Es el premio al trabajo que vengo haciendo. Ya vengo hace tres años con (Deportes) Limache haciendo las cosas bien y por qué no. Hubiese sido lindo llegar a Colo Colo“, lanzó.

“No se llegó a un acuerdo. César (Villegas) estaba manejando ese tema personalmente. Lo conversé con él si es que estaba la opción y por ahí no se llegó a un acuerdo económicamente. Pero eso es parte de ellos”, agregó.

Daniel Castro pudo jugar en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Daniel Castro se ilusiona con Colo Colo

Finalmente, el delantero de 32 años manifestó su intención para el siguiente período de transferencias. Si bien es la estrella de Deportes Limache, anhela dar un salto en el país.

“No depende de mí, pero hubiese sido muy lindo. Ahora Colo Colo está peleando el campeonato“, comentó.

“Pero bueno, si no se dio es por algo y si tengo que seguir luchando de atrás como he hecho en toda mi carrera, lo voy a seguir haciendo. ¿Y por qué no un llamado a principios del 2027?“, concluyó.