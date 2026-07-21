Daniel Arrieta entrega la última noticia en el Mercado de Fichajes de Colo Colo: Decisión tomada

Colo Colo ya está de regreso en Chile tras su inter temporada en Colombia y ahora se concentra de lleno en el reinicio de la Liga de Primera 2026, donde este viernes deben enfrentar a Deportes Limache por la Fecha 16.
Fernando Ortiz, además, tiene entre ceja y ceja el Mercado de Fichajes y quiere sumar jugadores sí o sí. Santiago Mele es prácticamente un hecho que es refuerzo albo, pero el DT quiere más y busca a un viejo conocido.
Colo Colo quiere a Valdés y Valdés quiere llegar a Colo Colo. | Foto: Getty Images
Se trata de Diego Valdés, jugador de Vélez Sarsfield y sobre quien Daniel Arrieta entregó buenas noticias en Pelota Parada de TNT Sports: “Entre hoy (lunes 20 de julio) y el miércoles debería haber una definición sobre el tema Diego Valdés. Ver si se avanza por su contratación”, dijo.
“El jugador quiere venir al Cacique y Vélez Sarsfield está dispuesto a dejarlo partir. Se habla de 700 mil dólares que pide el argentino, pero en paralelo tienen una deuda con él y ahí podría haber una ventana para una salida anticipada”, complementó.
¿Llegará Diego Valdés a Colo Colo? Lo cierto es que el Cacique todavía tiene tiempo para fichar jugadores en el presente Mercado de Fichajes y el ex Audax Italiano es el gran anhelo de Fernando Ortiz en esta pasada.
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En síntesis
- Colo Colo enfrentará a Deportes Limache por la Fecha 16 de la Liga.
- Diego Valdés es pretendido por el DT Fernando Ortiz como refuerzo para el club.
- Vélez Sarsfield pide 700 mil dólares para liberar al futbolista para su fichaje.