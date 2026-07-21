Daniel Arrieta entrega la última noticia en el Mercado de Fichajes de Colo Colo: Decisión tomada

El periodista y reportero que cubre a Colo Colo entrega buenas noticias de cara al Mercado de Fichajes de invierno.

Colo Colo ya está de regreso en Chile tras su inter temporada en Colombia y ahora se concentra de lleno en el reinicio de la Liga de Primera 2026, donde este viernes deben enfrentar a Deportes Limache por la Fecha 16.

Fernando Ortiz, además, tiene entre ceja y ceja el Mercado de Fichajes y quiere sumar jugadores sí o sí. Santiago Mele es prácticamente un hecho que es refuerzo albo, pero el DT quiere más y busca a un viejo conocido.

Colo Colo quiere a Valdés y Valdés quiere llegar a Colo Colo. | Foto: Getty Images

Se trata de Diego Valdés, jugador de Vélez Sarsfield y sobre quien Daniel Arrieta entregó buenas noticias en Pelota Parada de TNT Sports: “Entre hoy (lunes 20 de julio) y el miércoles debería haber una definición sobre el tema Diego Valdés. Ver si se avanza por su contratación”, dijo.

“El jugador quiere venir al Cacique y Vélez Sarsfield está dispuesto a dejarlo partir. Se habla de 700 mil dólares que pide el argentino, pero en paralelo tienen una deuda con él y ahí podría haber una ventana para una salida anticipada”, complementó.

¿Llegará Diego Valdés a Colo Colo? Lo cierto es que el Cacique todavía tiene tiempo para fichar jugadores en el presente Mercado de Fichajes y el ex Audax Italiano es el gran anhelo de Fernando Ortiz en esta pasada.

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En síntesis

Colo Colo enfrentará a Deportes Limache por la Fecha 16 de la Liga.

Diego Valdés es pretendido por el DT Fernando Ortiz como refuerzo para el club.

Vélez Sarsfield pide 700 mil dólares para liberar al futbolista para su fichaje.