Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Colo Colo

Daniel Arrieta entrega la última noticia en el Mercado de Fichajes de Colo Colo: Decisión tomada

El periodista y reportero que cubre a Colo Colo entrega buenas noticias de cara al Mercado de Fichajes de invierno.

Arrieta a full con la información de Colo Colo.
© TNTArrieta a full con la información de Colo Colo.

Colo Colo ya está de regreso en Chile tras su inter temporada en Colombia y ahora se concentra de lleno en el reinicio de la Liga de Primera 2026, donde este viernes deben enfrentar a Deportes Limache por la Fecha 16.

Fernando Ortiz, además, tiene entre ceja y ceja el Mercado de Fichajes y quiere sumar jugadores sí o sí. Santiago Mele es prácticamente un hecho que es refuerzo albo, pero el DT quiere más y busca a un viejo conocido.

+ Seguinos en
Colo Colo quiere a Valdés y Valdés quiere llegar a Colo Colo. | Foto: Getty Images

Colo Colo quiere a Valdés y Valdés quiere llegar a Colo Colo. | Foto: Getty Images

Se trata de Diego Valdés, jugador de Vélez Sarsfield y sobre quien Daniel Arrieta entregó buenas noticias en Pelota Parada de TNT Sports: “Entre hoy (lunes 20 de julio) y el miércoles debería haber una definición sobre el tema Diego Valdés. Ver si se avanza por su contratación”, dijo.

El jugador quiere venir al Cacique y Vélez Sarsfield está dispuesto a dejarlo partir. Se habla de 700 mil dólares que pide el argentino, pero en paralelo tienen una deuda con él y ahí podría haber una ventana para una salida anticipada”, complementó.

¿Llegará Diego Valdés a Colo Colo? Lo cierto es que el Cacique todavía tiene tiempo para fichar jugadores en el presente Mercado de Fichajes y el ex Audax Italiano es el gran anhelo de Fernando Ortiz en esta pasada.

Ver también

El duro análisis de Claudio Bravo que complica a Gabriel Maureira en Colo Colo: “Estás generando cosas no positivas”

En síntesis

  • Colo Colo enfrentará a Deportes Limache por la Fecha 16 de la Liga.
  • Diego Valdés es pretendido por el DT Fernando Ortiz como refuerzo para el club.
  • Vélez Sarsfield pide 700 mil dólares para liberar al futbolista para su fichaje.
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones