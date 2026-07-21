Gonzalo Fouillioux sorprende a todos e ilusiona a los hinchas de Colo Colo con refuerzo: “Muy cerca”

Este fin de semana regresa la acción de la Liga de Primera 2026 en el fútbol chileno, donde Colo Colo buscará seguir siendo protagonista y asegurar el título lo antes posible con la amplia distancia que mantiene con sus perseguidores.

Si bien Fernando Ortiz y el Cacique todavía no tienen refuerzos confirmados, todo indica que el portero Santiago Mele será oficializado en las próximas horas y no sería el único jugador que llegaría al Estadio Monumental.

“Hasta aquí me da la sensación de que Colo Colo se está tomando este receso en serio, de verdad. Primero, juntó a los jugadores, los llevó a Colombia y jugó contra un equipo que venía jugando a nivel internacional”, dijo en TST de TNT Sports, Gonzalo Fouillioux.

Diego Valdés se acerca al Estadio Monumental. | Foto: Getty Images

Acto seguido, el periodista revela que los albos están ‘muy cerca’ de su segundo fichaje: “Segundo, tiene muy avanzada la llegada de Santiago Mele, quien ha defendido la camiseta de Uruguay y es competitivo. Está muy cerca también de abrochar el fichaje de Diego Valdés”.

“No sé si tendrá que ver con el control de Mosa en la propiedad del club. Es fútbol y pueden pasar muchas cosas, no lo sabemos, pero el equipo que está adelantando tarea, a diferencia de la U y con Católica, es Colo Colo”, remató en el cierre.

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Lo cierto es que en Colo Colo no hay descanso y se quieren quedar con la Liga de Primera 2026, la Copa Chile y proyectar un equipo competitivo para la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

En síntesis

Santiago Mele está muy cerca de ser oficializado como nuevo portero de Colo Colo.

Diego Valdés es el segundo fichaje que el club albo busca abrochar próximamente.

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