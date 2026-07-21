Gonzalo Fouillioux sorprende a todos e ilusiona a los hinchas de Colo Colo con refuerzo: “Muy cerca”

Este fin de semana regresa la acción de la Liga de Primera 2026 en el fútbol chileno, donde Colo Colo buscará seguir siendo protagonista y asegurar el título lo antes posible con la amplia distancia que mantiene con sus perseguidores.
Si bien Fernando Ortiz y el Cacique todavía no tienen refuerzos confirmados, todo indica que el portero Santiago Mele será oficializado en las próximas horas y no sería el único jugador que llegaría al Estadio Monumental.
“Hasta aquí me da la sensación de que Colo Colo se está tomando este receso en serio, de verdad. Primero, juntó a los jugadores, los llevó a Colombia y jugó contra un equipo que venía jugando a nivel internacional”, dijo en TST de TNT Sports, Gonzalo Fouillioux.
Diego Valdés se acerca al Estadio Monumental. | Foto: Getty Images
Acto seguido, el periodista revela que los albos están ‘muy cerca’ de su segundo fichaje: “Segundo, tiene muy avanzada la llegada de Santiago Mele, quien ha defendido la camiseta de Uruguay y es competitivo. Está muy cerca también de abrochar el fichaje de Diego Valdés”.
“No sé si tendrá que ver con el control de Mosa en la propiedad del club. Es fútbol y pueden pasar muchas cosas, no lo sabemos, pero el equipo que está adelantando tarea, a diferencia de la U y con Católica, es Colo Colo”, remató en el cierre.
Lo cierto es que en Colo Colo no hay descanso y se quieren quedar con la Liga de Primera 2026, la Copa Chile y proyectar un equipo competitivo para la próxima edición de la Copa Libertadores de América.
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En síntesis
- Santiago Mele está muy cerca de ser oficializado como nuevo portero de Colo Colo.
- Diego Valdés es el segundo fichaje que el club albo busca abrochar próximamente.
- Gonzalo Fouillioux afirmó que Colo Colo está tomando en serio este receso futbolístico.