“Tiene ganas de jugar en Colo Colo”: El jugador que agarra vuelo para llegar al Cacique en este mercado

El Mercado de Fichajes está pronto a comenzar en Chile y Colo Colo estaría tras los pasos de un ex seleccionado nacional.

Colo Colo cierra su participación en la primera rueda de la Liga de Primera 2026 este sábado, día en donde el Cacique deberá recibir en el Estadio Monumental la visita de Cobresal por la Fecha 15 del torneo nacional.

De reojo, los albos ya miran el Mercado de Fichajes y hay nombres que están en el ambiente como Jean Meneses de Deportes Limache e incluso Jordhy Thompson, jugador formado en las inferiores albas quien hoy por hoy juega en Rusia.

Otro que podría llegar a Macul es nada más ni nada menos que Diego Valdés, jugador de Vélez Sarsfield y ex seleccionado nacional: “El jugador tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 y sí tiene ganas de jugar en Colo Colo”, informó el periodista Cristián ‘Tomate’ Alvarado en De Puntete.

¿Diego Valdés a Colo Colo? | Foto: Photosport

El profesional de las comunicaciones complementa su información y dice que “Colo Colo está interesado en Diego Valdés, él quiere estar en el equipo y ahora hay que ver la propuesta y si Vélez Sarsfield termina aceptando o no”.

“Yo proyecto a Diego Valdés haciendo una buena pretemporada y ahí lo tomas derechito para una Copa Libertadores”, agregó en el cierre sobre una hipotética participación de los albos en el máximo torneo continental la próxima temporada.

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¿Llega Diego Valdés a Colo Colo? Lo cierto es que Fernando Ortiz conoce al jugador y es de su gusto, situación que podría allanar el camino para que Aníbal Mosa lo traiga para el segundo semestre.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Cobresal este sábado por la Fecha 15 del torneo.

Diego Valdés es del interés de Colo Colo y tiene contrato hasta diciembre de 2027.

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