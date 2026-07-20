En Colo Colo dieron otro paso para concretar el arribo de Diego Valdés y cumplir con el gran anhelo del entrenador Fernando Ortiz.

El mercado de fichajes está entrando a su etapa decisiva en Colo Colo, ya que los albos podrían tener novedades esta semana respecto a los refuerzos para el segundo semestre.

Este martes hay reunión de directorio en Blanco y Negro para abrochar la contratación del arquero Santiago Mele, el mundialista con Uruguay con el que ya estaría todo acordado, incluso con su club que es Monterrey de México.

Pero también está por caer la llegada del volante Diego Valdés, que es el gran anhelo del entrenador Fernando Ortiz.

El chileno de 32 años quiere venir al cuadro popular para cumplir su sueño y tendría un acuerdo por dos temporada, por lo que solo faltaría destrabar su salida de Vélez Sarsfield.

Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, en Colo Colo pusieron plazo hasta el próximo viernes para zanjar su fichaje, pues el jugador tiene la oferta sobre la mesa.

Mientras que el equipo argentino, habría rebajado el precio que estaba pidiendo para dejarlo partir. En un principio se hablaba de 700 mil dólares, pero ahora el monto sería 500 mil de la moneda estadounidense. Así lo adelantó el comunicador argentino Thiago Álvarez Rico en sus redes sociales.

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Cabe recordar que Valdés tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, pero al otro lado de la cordillera se abrieron a la opción de dejarlo partir, pues le adeudan tres meses de sueldo y no pasan por un buen momento económico.

En síntesis

Diego Valdés tiene plazo hasta el viernes para firmar en Colo Colo.

tiene plazo hasta el para firmar en Colo Colo. Vélez Sarsfield rebajó su salida a 500 mil dólares .

. Colo Colo definirá este martes el fichaje del arquero Santiago Mele.