El ex futbolista, Gonzalo Jara pide reforzar con urgencia este puesto en la Universidad de Chile.

Universidad de Chile sufrió un importante tropezón dentro de la Copa de la Liga tras caer por 1-0 ante Unión La Calera, resultado que complicó al equipo de Fernando Gago en su opción de poder avanzar a la próxima fase.

Sobre el presente azul, el ex futbolista Gonzalo Jara tomó la palabra en Radio ADN y comentó lo que es la gran falencia que tiene esta Universidad de Chile, que es en el ataque.

“(En el ataque) es donde la Universidad de Chile tiene mayores falencias, muchas veces se reduce todo en ‘les falta un 9’, pero no es que falte un nueve, es ver como va a llegar, como profundiza, como logra desbordar y eso le está faltando a la U”, parte señalando Jara.

Siguiendo en los comentarios sobre el presente azul, el ‘Bicampeón de América’ con La Roja’ indicó que en la parte defensiva tampoco se ha visto muy solvente, pero que el gran reparo tiene que estar en el ataque, en donde espera que los jugadores puedan elevar su rendimiento.

Jara pide refuerzos para el equipo de Gago | Foto: Photosport

“Defensivamente la U no es el equipo de Álvarez, está en la búsqueda ofensiva de generar más. Por ahí no esperabamos el buen rendimiento de Vásquez, Assadi tendrá que subir, Altamirano tendrá que crecer”, declaró.

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Concluyendo, Jara indica que en la Universidad de Chile sí o sí deben reforarse en el próximo mercado de pases con jugadores por las bandas para poder nutrir a sus centrodelanteros y en la que puntualiza en que el equipo necesita un recambio para Maximiliano Guerrero y así, elevar la competencia.

“La U yo creo que va ir en búsqueda de extremos, por lo menos por derecho necesita un recambio natural a Maximiliano Guerrero”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile perdió 1-0 frente a Unión La Calera en la Copa de la Liga.

perdió frente a en la Copa de la Liga. El equipo dirigido por Fernando Gago busca un extremo derecho como recambio de Guerrero.

busca un como recambio de Guerrero. El exfutbolista Gonzalo Jara señaló falencias ofensivas y falta de profundidad en el ataque azul.