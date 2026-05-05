Universidad de Chile sigue dejando buenas sensaciones en lo que es el proceso que encabeza Fernando Gago, en el que los ‘Azules’ este pasado fin de semana volvieron a tener una gran actuación y vencieron por 5-0 a Deportes La Serena en la Copa de la Liga.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Gonzalo Jara tomó la palabra en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports para hablar del rendimiento del conjunto ‘Laico’, en la que destaca el trabajo del DT argentino y la irrupción de los jugadores jóvenes.

“Además de mejorar a sus jugadores, creo que los rendimientos individuales en cada uno de los jugadores de la U y la juventud, hacen que puedas presionar de otra manera, que cada vez que ataquen, lo hagan de otra manera. Eso hace que el equipo joven le pueda dar esa dinámica y eso lo ha leído de buena forma su DT”, parte señalando Jara.

Con el buen rendimiento del equipo azul, uno de los grandes perdedores ha sido el crack Lucas Assadi, quien no se ha podido consolidar como titular en el equipo de Fernando Gago y el ‘Bicampeón de América’ le dejó un importante trabajo al 10 de la U.

Jara desafía a Assadi en la U | Foto: Photosport

“Hay oportunidades, yo sé que Assadi venía jugando muy poco, venía saliendo de la lesión, pero hay oportunidades, porque después uno se puede quejar o no, pero le dieron la oportunidad de jugar con Everton, tuvo un primer tiempo bueno, pero no tanto”, declaró.

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Concluyendo, Jara fue muy tajante al señalar que si Ignacio Vásquez se mantiene con buenos rendimientos, a Lucas Assadi se le hará muy complejo poder retomar la titularidad en la Universidad de Chile.

“Vásquez después ingresa y si juega como está jugando, va a ser muy difícil que (Assadi) sea titular en este equipo”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile goleó 5-0 a Deportes La Serena bajo la dirección de Fernando Gago.

goleó a Deportes La Serena bajo la dirección de Fernando Gago. El exjugador Gonzalo Jara destacó que la juventud del plantel aporta una nueva dinámica ofensiva.

destacó que la juventud del plantel aporta una nueva dinámica ofensiva. Jara advirtió que Lucas Assadi difícilmente será titular si Ignacio Vásquez mantiene su alto nivel.