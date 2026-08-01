El campeón con los albos cuestionó duramente al portero caboverdiano. Por ello, llamó a dejar atrás la espera por su arribo.

Colo Colo tiene una incertidumbre de nivel mundial: Vozinha no ha llegado al país y tiene su incorporación en duda. Un panorama que colmó la paciencia de Gonzalo Jara. ¿Por qué?

En su rol de comentarista deportivo, el campeón de América apuntó contra el crack de Cabo Verde. No por sus méritos deportivos, sino que por la forma de abordar su arribo a Macul.

Y es más: el oriundo de Hualpén llamó a la cúpula de Blanco y Negro a dejar atrás el fichaje. La institución de Macul debe tener mayor determinación ante estas situaciones.

“Lo que está haciendo Vozinha es ganar tiempo. Pero Colo Colo es muy grande para seguir esperando por un jugador de esa edad (40 años)”, comenzó indicando en el programa Pelota Parada.

Sobre la misma línea, el retirado zaguero continuó advirtiéndole al elenco albo: “Yo diría que basta. Es el equipo más popular de Chile y no está para pasar por estas cosas“.

Colo Colo oficializó a Vozinha, pero el arquero no ha llegado a Chile. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Colo Colo espera a Vozinha

Finalmente, el emblemático defensor avisó que esta tensión puede perjudicar al puntero de la Liga de Primera. El foco debe estar en alcanzar la estrella número 35 en torneos chilenos.

“(Fernando) Ortiz es un entrenador que maneja bien los grupos. Le dio tranquilidad a Colo Colo. Hoy repercute algo que es anexo a él”, cerró.