El arquero de Cabo Verde mantiene en espera a Colo Colo pero crece los rumores de un eventual fichaje en Marruecos.

En Colo Colo siguen esperando por Vozinha, quien pidió más tiempo para definir temas personales en Portugal antes de convencerse de viajar a Chile para firmar por el Cacique.

Pero el arquero que fue la revelación del Mundial 2026 con la Selección de Cabo Verde estaría dudando de seguir adelante con el cuadro popular, pues le aparció otra opción en el camino.

Se trata del RS Berkane de Marruecos, el subcampeón de aquella liga que está mucho más cercana a su idiosincracia y que lo está tentando con la posibilidad de jugar la Liga de Campeones de África.

Además, aquel equipo está cerca de llevarse al actual técnico de Cabo Verde, ‘Bubista’, quien ya se habría contactado con Vozinha para que sea su arquero titular en este proyecto.

Es más, en el medio brasileño Globo Esporte dan como muy avanzada esta situación: “Ahora está negociando los últimos detalles para jugar con el equipo marroquí, según el periodista Raphael Bózeo”.

“Se espera que Vozinha llegue a Marruecos para firmar con el Berkane. El equipo marroquí ha avanzado en las negociaciones con el entrenador Bubista, quien dirigió a Cabo Verde en el Mundial, y tras firmar con él, el club le hará una oferta oficial al jugador”, agregaron en Globo.

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El RS Berkane seduce a Vozinha. (Foto: Instagram)

En paralelo, en Colo Colo informaron que este fin de semana volverán a revisar la situación del portero de 40 años, para tomar una decisión definitiva.

En síntesis

Vozinha pidió tiempo a Colo Colo y evalúa firmar por RS Berkane de Marruecos.

pidió tiempo a Colo Colo y evalúa firmar por RS Berkane de Marruecos. Globo Esporte reporta negociaciones avanzadas del arquero de 40 años con el subcampeón marroquí.

reporta negociaciones avanzadas del arquero de 40 años con el subcampeón marroquí. Bubista, actual técnico de Cabo Verde, también firmaría por el club RS Berkane.