Gran noticia para Colo Colo: recupera a una pieza clave antes de enfrentar a Cobresal

Colo Colo recupera a un jugador importante para lo que será su duelo ante Cobresal.

Colo Colo vuelve al ruedo dentro de lo que es la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ saltarán a la cancha para lo que será su enfrentamiento ante Cobresal en el Estadio Monumental.

Los dirigidos por Fernando Ortiz quieren cerrar de la mejor forma lo que es su participación dentro del torneo nacional, en donde el ‘Cacique’ lidera con mucha diferencia la tabla de posiciones.

Para el duelo ante los ‘Mineros’, el estratega argentino recibe una extraordinaria noticia dentro de su equipo, en la que un importante jugador vuelve a ser opción.

Se trata del volante Álvaro Madrid, quien superó sus problemas físicos los que lo dejaron fuera del duelo ante Huachipato por Copa de la Liga y hoy, ya entrena de vuelta junto a sus compañeros.

Madrid vuelve a ser opción en Colo Colo | Foto: Photosport

En las redes sociales del club se dejó ver al mediocampista del ‘Cacique’ dentro de los entrenamientos de Colo Colo pensando en el duelo ante Cobresal, en la que lucha por un puesto de titular.

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De esta manera, Fernando Ortiz tiene una buena noticia para su enfrentamiento ante los ‘Mineros’, en la que recupera a un hombre que se ha vuelto fundamental para el funcionamiento de Colo Colo.

Para este compromiso, el ‘Tano’ contará con las bajas de Joaquín Sosa y Javier Méndez, quienes deben cumplir sus fechas de suspensión tras la sanción que recibieron tras el clásico ante la Universidad Católica.

En Síntesis

Colo Colo enfrentará a Cobresal en el Estadio Monumental por la Liga de Primera.

enfrentará a Cobresal en el Estadio Monumental por la Liga de Primera. El volante Álvaro Madrid volvió a los entrenamientos tras superar sus problemas físicos.

volvió a los entrenamientos tras superar sus problemas físicos. El DT Fernando Ortiz no contará con Joaquín Sosa ni Javier Méndez por suspensión.