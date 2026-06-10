Hasta 10 partidos: Sindicato de Árbitros junto a Nicolás Gamboa piden penas del infierno para Javier Correa

El Sindicato de Árbitros en conjunto con Nicolás Gamboa pidieron que se aplique una dura sanción al delantero de Colo Colo.

Javier Correa está en peligro en Colo Colo: el delantero argentino del Cacique despotricó en contra de Nicolás Gamboa tras la derrota ante Huachipato y ahora podría sufrir las penas del infierno para lo que se le avecina a los albos.

Según informó TVN, el Sindicato de Árbitros en conjunto con Nicolás Gamboa solicitaron una sanción de diez partidos para Javier Correa tras sus dichos al término del encuentro entre Colo Colo y Huachipato por la Copa de la Liga.

Uno de los argumentos es que las palabras de Correa “Persiguen socavar la percepción que se tenga del referato, estableciendo sin fundamentos un supuesto afán de perjuicio por parte del árbitro del lance”.

¿Se viene sanción para Javier Correa? | Foto: Photosport

El Sindicato de Árbitros pretende que se le aplique el artículo 60 del número 1 del Código de Procedimientos y Penalidades, el cual establece una sanción entre 2 y 10 partidos. En esta ocasión, exigen el máximo.

En caso de que el Tribunal de Disciplina acoja la denuncia y sancione al delantero, deberá cumplirlo en la Liga de Primera y no en la Copa Chile, ya que este torneo no es de la ANFP, sino que de la Federación del Fútbol Chileno.

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Se oscurece el panorama para Javier Correa, quien venía siendo la figura absoluta de Colo Colo en los últimos partidos y ahora podría quedar marginado en el inicio de la segunda rueda si es sancionado.

En síntesis

El Sindicato de Árbitros y Nicolás Gamboa solicitaron diez partidos de sanción para el delantero.

El futbolista Javier Correa arriesga una suspensión aplicable bajo el artículo 60 del código penalizador.

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