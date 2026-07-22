Luego de más de una década fuera del club, la jugadora Estefanía Banini llega cargada de experiencia y con un objetivo entre ceja y ceja.

Colo Colo Femenino presentó oficialmente a su gran refuerzo para la temporada 2026: Estefanía Banini. La mediocampista vuelve a Pedrero tras 12 años con un objetivo claro: pelear por todo, tanto a nivel local como internacional.

Tras su arribo al Estadio Monumental, la argentina conversó con los medios y dejó en claro cuál es su gran motivación en este nuevo ciclo: conquistar nuevamente la Copa Libertadores.

Banini apunta alto: la Libertadores en la mira

La volante fue directa al referirse al desafío continental y no escondió su ambición de hacer historia con el Cacique.

“Es un objetivo que tiene todo el plantel y es algo que a mí me atrae mucho. Con el pasar de los años uno se va dando cuenta lo difícil que fue conseguirla, es un objetivo que tenemos y a mí me atrapa, me gusta. Vamos a por esa segunda copa”, aseguró con convicción.

La nueva joya del Cacique Femenino quiere seguir haciendo historia en Macul.

De esta manera, Banini deja en evidencia que su regreso no es simbólico y quiere liderar a un equipo que ya fue protagonista que ahora busca dar el salto definitivo en el plano internacional.

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Su presente y lo que puede aportar al equipo

Además del objetivo colectivo, la mediocampista también abordó su actualidad futbolística y el rol que espera cumplir en el plantel dirigido por Tatiele Silveira.

“Tuve un último año muy bueno en España, compitiéndolo todo en la máxima competición. He llegado a una etapa donde la experiencia tira muchísimo y más que el físico, es así en todos los futbolistas de élite”, comentó.

En esa misma línea, profundizó sobre lo que puede entregarle al equipo dentro de la cancha: “Sinceramente todavía no he podido compartir mucho con el equipo, pero sin duda la experiencia y de cómo se vivía antes en el fútbol femenino para valorar muchísimo lo que tenemos ahora”.

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Finalmente, reforzó su idea con una declaración clara sobre su aporte: “Creo que le puedo aportar experiencia, juego y lectura, eso es lo que le puedo entregar al equipo”.