En medio de la búsqueda de Colo Colo por un nuevo arquero para el segundo semestre, un experimentado golero se acordó de un contacto con el Cacique.

En Colo Colo siguen en la búsqueda de un nuevo arquero para el segundo semestre luego que se cayera el fichaje del uruguayo Santiago Mele, quien a última hora prefirió irse a Independiente de Avellaneda.

Los albos tuvieron que volver a revisar la carpeta para contactarse con otras opciones, como Sergio Rochet, Luis Ingolotti y Vozinha, la revelación del Mundial 2026 que vuelve a tomar fuerza para arribar al Estadio Monumental.

Y en medio de todo esto, un experimentado portero argentino reveló que tuvo un acercamiento con el cuadro popular, pero hace 12 años atrás.

El arquero argentino que estuvo cerca de fichar en Colo Colo

Se trata de Jorge Broun, ídolo de Rosario Central y que es nuevo arquero de Universidad de Concepción. Este jueves en conversación con ESPN recordó cuando estuvo muy cerca de llegar a Colo Colo en 2014, tras su primera experiencia en Chile en Deportes Antofagasta.

“Me vine a Antofagasta, 2013-2014 estuve en el norte. Y de ahí me tocó volver a Argentina, después de ese año que me fue bastante bien… tuve la posibilidad de ir a Colo Colo, en ese momento estaba Justo Villar”, hizo memoria el golero de 40 años.

“Se habían contactado conmigo, pero era difícil por el cupo de extranjero. Y en ese momento vuelvo a Colón de Santa Fe, a Argentina”, agregó ‘Fatura’ Broun.

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Jorge Broun es el nuevo arquero de la U. de Concepción. (Foto: Luciano Bisbal/Getty Images)

El ex Central es el gran fichaje del Campanil para la segunda rueda de la Liga de Primera, donde buscarán meterse a una copa internacional.

En síntesis

Jorge Broun fichó como nuevo arquero de Universidad de Concepción a sus 40 años.

fichó como nuevo arquero de Universidad de Concepción a sus 40 años. Contacto en 2014: Colo Colo intentó fichar al argentino, pero fracasó por cupo extranjero.

Colo Colo intentó fichar al argentino, pero fracasó por cupo extranjero. Santiago Mele rechazó llegar a Colo Colo para irse a Independiente de Avellaneda.