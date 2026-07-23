Candidato confirmado para reforzar el arco de Colo Colo: “Sé que estoy en carpeta”

Andrés Salazar ratificó que su representante le comentó la opción de aterrizar en el Estadio Monumental. No ha firmado nada.

Colo Colo busca un portero y hay muchos candidatos para el puesto en el mercado de fichajes. Uno de ellos, confirmó que está en la mira de Blanco y Negro para la segunda parte de la temporada.

En conversación con AS Chile, fue el propio Andrés Salazar el encargado de ratificar el rumor: tiene posibilidades de arribar al Estadio Monumental para el desenlace de esta campaña.

Si bien no está negociando con la institución de Macul, su agente le comunicó que existieron sondeos por sus servicios. Está sin trabajo tras despedirse de Águilas Doradas de Colombia.

“Sé que estoy en carpeta y estamos a la espera de que puedan llegar a tomar la decisión. Estoy libre y dejé pasar algunas opciones para esperar esta, porque sé todo lo que implica Colo Colo”, reveló.

En dicha línea, el guardavallas colombiano de 32 años agregó: “Estamos esperando una respuesta por parte del club, si es que es positiva. Y vamos a darle para adelante si es que es así”.

Andrés Salazar está en carpeta de Colo Colo. (Foto: Instagram Andrés Salazar)

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Andrés Salazar es opción en Colo Colo

A su vez, el arquero en cuestión expresó sus conocimientos sobre el elenco popular. Disputó siete duelos, encajó 10 goles y mantuvo su portería invicta en dos ocasiones durante 2026.

“Es uno de los equipos más grandes de Chile y sé todo lo que implica a nivel latinoamericano y mundial. Sería una bendición poder estar allá y ser parte de esa gran institución”, comentó.