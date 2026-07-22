El Tano no la quiere creer. Cuando parecía todo iba bien encaminado con el jugador, este se habría resentido de su lesión y sería al menos duda para el reinicio del certamen.

Colo Colo suma un nuevo problema justo antes del reinicio de la Liga de Primera 2026. Cuando todo indicaba que Jonathan Villagra volvía a ser opción tras superar un desgarro, el defensor se resintió de su lesión y nuevamente está en duda para el duelo ante Deportes Limache.

El zaguero incluso había participado en el equipo que probó el técnico Fernando Ortiz durante la semana, pero el panorama cambió de golpe. Según se informó en ESPN, la molestia física volvió a aparecer, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico albo a solo días del partido.

Dolor de cabeza para el Tano

La situación de Villagra golpea directamente la planificación de Ortiz, quien ya manejaba su regreso como una solución en defensa.

Ahora, con su presencia nuevamente en duda, el DT deberá rearmar la zaga para un partido clave en el arranque de la segunda rueda.

Jonathan Villagra se resiente de su lesión y es duda en Colo Colo. (Foto: Diego Martin/Photosport)

Además, el tiempo apremia: a Colo Colo le queda solo un entrenamiento antes del encuentro, instancia en la que el técnico definirá la formación y la citación. La incertidumbre con el central obliga a evaluar alternativas de última hora.

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La gran lista de bajas en Colo Colo

El posible descarte de Villagra se suma a un escenario complejo para el Cacique. Fernando de Paul y Marcos Bolados siguen en recuperación, mientras que Lautaro Pastrán también está fuera.

A ellos se agregan Joaquín Sosa y Javier Méndez por suspensión suspendidos, además de Javier Correa, quien comenzará a cumplir su sanción de tres fechas sin jugar.

Con este panorama, Colo Colo enfrentará el duelo ante Limache con varias ausencias importantes, lo que aumenta la presión sobre Ortiz en un momento clave del campeonato.