Claudio Bravo pide minutos a gritos para esta figura de Colo Colo: “Cuesta entender”

El referente albo llamó a Blanco y Negro a no incorporar un arquero para el segundo semestre. Tiene fe en Gabriel Maureira.

Colo Colo busca portero en el mercado de fichajes y ello no convence a Claudio Bravo. El recordado guardavallas expresó su inquietud por el actuar de la cúpula institucional en dicho punto.

¿Por qué? En los micrófonos de ESPN Chile, llamó a confiar en Gabriel Maureira. Si bien su juventud puede despertar incertidumbre, el campeón de América lo respaldó para el desenlace de la campaña.

El retirado arquero tiene fe en que con el regreso de Fernando de Paul, los tres tubos estarán bien resguardados. No quiere más nombres para dicha zona: apuesta por la gente de casa.

“Tú traes, al que venía supuestamente (Santiago Mele), para que juegue. Se recupera (Fernando) de Paul y ya la pelea está entre él y el que traes, este chico pasa a ser tercero“, lanzó.

“Eso me gustaría haberlo escuchado, lo que hubiese declarado Aníbal (Mosa), Jaime (Pizarro)… escuchar el por qué vamos a reforzar esa área. Estamos hablando de un chico que tiene una proyección enorme“, agregó.

Claudio Bravo respaldó a Gabriel Maureira en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Claudio Bravo apoya a la promesa de Colo Colo

Finalmente, el monarca con el elenco de Macul reiteró su ilusión con el desempeño de Gabriel Maureira. Sabe mejor que nadie cómo es defender a la escuadra alba: se forjó en su cantera al igual que él.

“Si Colo Colo estuviera perdiendo o enredandos puntos por él, es entendible, pero en este caso (…) Cuesta entender estas situaciones en las que no se quiera buscar el crecimiento de él“, cerró.