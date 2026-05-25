“Hablé con él”: Aníbal Mosa ilusiona a los hinchas de Colo Colo de cara al Mercado de Fichajes

El presidente de Blanco y Negro fue consultado por el Mercado de Fichajes y habló de un jugador en específico que suena.

Colo Colo sorteó de buena manera su visita en el Claro Arena ante Universidad Católica y derrotó a los Cruzados por 2-1, donde Javier Correa brilló con luces propias y anotó los dos goles del Cacique en la fría tarde de Santiago.

Una vez finalizado el encuentro, Aníbal Mosa enfrentó los micrófonos de la prensa y fue consultado por el Mercado de Fichajes que se avecina: “Nosotros, tanto Daniel Morón, Jaime Pizarro y el técnico han tenido algunas conversaciones para ver de qué manera vamos a afrontar este Mercado de Pases”, dijo.

A Mosa le preguntaron sin rodeos por el nombre de Carlos Palacios, quien viene volviendo de una lesión y no tiene mucha cabida en Boca Juniors: “El otro día estuve hablando con Carlos, porque siempre hablo con los jugadores y ex jugadores para saber cómo están”, agregó.

¿Vuelve Palacios? | Foto: Photosport

¿Le gustaría tenerlo de vuelta en el Estadio Monumental? Aníbal Mosa responde: “Nosotros, el tema de los refuerzos los vamos a ver una vez que tengamos superados los dos partidos que nos quedan por delante”, remató.

Cabe consignar que diversos reportes desde Argentina aseguran que Carlos Palacios sólo saldría de Boca Juniors mediante una venta, ya que el cuadro trasandino no estaría interesado en mandarlo a préstamo.

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En lo futbolístico, el Cacique tiene que visitar este fin de semana a Deportes La Serena en la Región de Coquimbo y cerrará la primera rueda en dos semanas más cuando tenga que recibir a Cobresal en el Estadio Monumental.

En síntesis

Colo Colo derrotó 2-1 a Universidad Católica con dos goles del delantero Javier Correa.

El dirigente Aníbal Mosa confirmó conversaciones con Carlos Palacios, actual jugador de Boca Juniors.

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