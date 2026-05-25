Toby Vega le pone la lápida a este jugador de Colo Colo ante la UC: “Es un tema de carácter, de actitud”

El ex jugador de fútbol analizó el clásico entre Colo Colo y la UC dejando una durísima crítica a un albo que no estuvo a la altura.

Colo Colo tuvo que sufrir hasta el último minuto de partido ayer en el Claro Arena, recinto que visitó por primera vez para derrotar a Universidad Católica y llevarse los tres puntos devuelta a Macul.

En el segundo tiempo se produjo un cambio que, a priori, ilusionó a los hinchas albos pero que, a la larga, terminó siendo una verdadera tragedia: Claudio Aquino, quien hizo un partido realmente para el olvido.

Aquino tuvo minutos para el olvido en Colo Colo. | Foto: Photosport

El ex jugador de Vélez Sarsfield fue apuntado por Toby Vega en Todos Somos Técnicos de TNT Sports como el peor del cotejo y argumentó: “¿Sabes por qué? Es un tema de carácter, de actitud. Tiene que entrar con ganas si Colo Colo va ganando”, dijo en primera instancia.

En esa misma línea, el ex jugador de fútbol complementa sus palabras diciendo que “Es el jugador que te tiene que hacer cambiar al equipo, habilitar a Romero. Hoy no estuvo en el momento indicado cuando más se lo necesitaba. No hay cambio de ritmo, no hay velocidad”, profundizó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Claudio Aquino no se vio bien en los minutos que estuvo ante Universidad Católica y se ganó el reproche de los hinchas albos y del panel de TST que estuvo atento a sus movimientos.

Publicidad

En síntesis

Colo Colo derrotó a Universidad Católica en el Claro Arena y sumó tres puntos.

El exjugador Claudio Aquino ingresó en el segundo tiempo y fue criticado por su rendimiento.

El exfutbolista Toby Vega cuestionó el carácter, la actitud y la velocidad de Aquino.