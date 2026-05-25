Arturo Vidal le baja el perfil a la pelea entre jugadores de Colo Colo y Universidad Católica: “Ellos…”

El jugador de Colo Colo no se hizo el loco y respondió por la pelea que se produjo al término del clásico entre albos y cruzados.

Colo Colo se quedó con los tres puntos en su primera visita al Claro Arena, recinto en donde derrotó a Universidad Católica por 2-1 con un inspirado Javier Correa quien anotó los dos goles para los albos.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz sacó la ventaja en el primer tiempo y se dedicó a administrarla en el segundo sin sobresaltos, hasta el final… una fuerte pelea se produjo tras el pitazo final del árbitro José Cabero.

Vidal evitó la polémica. | Foto: Photosport

El que salió a dar la cara y explicar lo sucedido fue nada más ni nada menos que Arturo Vidal, capitán del Cacique: “Son cosas que pasan en los partidos, todo un poco caliente. Con ellos y nosotros celebrando, pero son cosas que pasan a segundo plano”, dijo en zona mixta.

Vidal insiste en no hablar de la pelea y hablar de que Colo Colo es, por distancia, el puntero de la Liga de Primera 2026 y primer aspirante al título: “Lo importante acá es que se cumplió, se ganó y seguimos punteros”, agregó.

Con el polémico final enterrado, ahora el conjunto albo tendrá un día de descanso antes de volver a los entrenamientos y preparar el compromiso ante Deportes La Serena, pactado para el sábado 30 de mayo en la Región de Coquimbo.

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En síntesis

Colo Colo venció 2-1 a Universidad Católica con dos anotaciones del delantero Javier Correa.

El capitán Arturo Vidal minimizó la pelea final y destacó el liderato del equipo.

El conjunto albo enfrentará a Deportes La Serena el próximo sábado 30 de mayo.