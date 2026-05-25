No se vio en la transmisión oficial: Director de Blanco y Negro insultó a medio mundo en el Claro Arena

Eduardo Loyola, director de Blanco y Negro, fue captado insultando a medio mundo en el Claro Arena tras la pelea en la cancha.

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo no solo se lo llevó el Cacique por 2-1 con goles de Javier Correa, sino que también contó con un final caliente tras el pitazo final del árbitro José Cabero.

Una vez finalizado el encuentro, los jugadores de Colo Colo se pusieron a celebrar y eso no gustó para nada a Vicente Bernedo, principal instigador de la pelea que se produjo al costado de la cancha en el Claro Arena.

De 0 a 100, se formó una masa de personas peleando en donde había jugadores, cuerpo técnico e incluso directores: una cámara captó a Eduardo Loyola, mano derecha de Aníbal Mosa y director de Blanco y Negro, agitando la situación.

Director de ByN insultando a la gente en el Claro Arena. | Foto: Photosport

Después de varios agarrones y cuando la cosa ya comenzaba a calmarse, el mismo Loyola se encargó de levantarle el dedo del medio a todos los hinchas de Universidad Católica que se encontraban en la tribuna preferencial.

La imagen rápidamente se viralizó y varios hinchas, de ambos equipos, condenaron el actuar del directivo aludiendo a que deberían ser los principales promotores de la calma y ponerle un freno a la violencia.

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Más allá de la polémica, Colo Colo se quedó con los tres puntos ante Universidad Católica y le sacó 8 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, el cual en estos momentos sería Huachipato que ayer cayó ante Deportes Concepción.

quien es este caballero wn ??? pic.twitter.com/qSrbY7fBpX — Bártbara🦓 (@bartdelcolo) May 25, 2026

En síntesis

Colo Colo venció 2-1 a Universidad Católica con goles de Javier Correa.

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Vicente Bernedo inició una pelea al costado de la cancha tras finalizar el partido.