Un histórico de Colo Colo hizo un llamado de atención al plantel que dirige Fernando Ortiz tras la dura caída en Coquimbo.

El domingo Colo Colo sufrió una dura derrota de 5-2 en su visita a Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026, caída que remeció a la interna alba, pues se le está acabando la cuenta de ahorro que los tiene como líderes del torneo.

Por delante todavía quedan seis partidos y el Cacique por ahora tiene 12 puntos de ventaja, pero en el entorno del cuadro popular hacen un llamado a ‘ponerse las pilas’.

Así lo expresó un histórico albo como lo es Alejandro Hisis, que en diálogo con BOLAVIP analizó lo que sucedió en la Cuarta Región.

“Yo pienso que fue un mal partido de Colo Colo y a Coquimbo le salió todo, todo lo que intentó, todos los contragolpes que hizo, las transiciones ofensivas fueron buenísimas. Buen partido de Coquimbo y flojo Colo Colo”, comenzó expresando.

Respecto a las posibilidades del campeonato, hizo el llamado a no relajarse: “Obvio, no se ha terminado, quedan seis partidos todavía y en esos seis partidos puede pasar cualquier cosa. Son tres partidos que no se ha ganado y hay que empezar a preocuparse un poco”.

La evaluación a Gabriel Maureira

Finalmente, el ‘Chino’ Hisis también tuvo palabras para el joven arquero Gabriel Maureira, quien tuvo su peor partido en el arco del cuadro popular.

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“Lógico, aparte que sí tu me dices que fue por un gol, no po’, fue una actuación pésima de Colo Colo en general y las consecuencias están en el arco. Cuando te hacen muchos goles el responsable se piensa más en el portero, en el arquero, pero pienso que en esta oportunidad el general del equipo fue muy bajo”, completó.

Gabriel Maureira tuvo su partido más complicado en Colo Colo. (Foto: Hernán Contreras/Photosport)

En síntesis

Colo Colo perdió 5-2 ante Coquimbo en la fecha 24 de la Liga 2026.

ante Coquimbo en la fecha 24 de la Liga 2026. Mantiene 12 puntos de ventaja en el liderato con seis partidos aún por disputarse.

en el liderato con seis partidos aún por disputarse. Alejandro Hisis analizó en Bolavip esta dura derrota y el desempeño de Gabriel Maureira.