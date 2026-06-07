Este domingo el Cacique se inclinó por 1-0 ante los Acereros en la Región del Biobío, por la sexta fecha y cierre del Grupo A en la Copa de la Liga 2026.

Una triste despedida de la Copa de la Liga 2026 tuvo Colo Colo este domingo, pues cayó por 1-0 en su visita a Huachipato, por la sexta fecha de la fase de grupos.

El Cacique llegaba sin opciones de avanzar a semifinales, ya que el ganador del Grupo A había sido Coquimbo Unido (14 puntos), que el viernes venció por 2-1 a Deportes Concepción en Collao.

Y en esta jornada dominical, los albos esperaban cerrar su participación con un triunfo, pero no pudieron frente a los Acereros, que se quedaron con los puntos gracias al gol de cabeza de Mario Briceño a los 28 minutos del primer tiempo.

Los dirigidos por Fernando Ortiz estuvieron cerca del empate en el complemento, pero les anularon dos goles por posición de adelanto, a Maximiliano Romero (69′) y Leandro Hernández (82′).

Con este resultado, Colo Colo terminó en la segunda posición del Grupo A con 10 puntos y Huachipato cierra todo en la tercera ubicación con ocho unidades.

Ambos equipos ahora se enfocan en la Liga de Primera, donde el cuadro popular es el líder exclusivo con 33 puntos, sacándole 10 unidades de distancia a sus escoltas.

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