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Copa de la Liga

Colo Colo cae ante Huachipato en su despedida de la Copa de la Liga 2026

Este domingo el Cacique se inclinó por 1-0 ante los Acereros en la Región del Biobío, por la sexta fecha y cierre del Grupo A en la Copa de la Liga 2026.

Colo Colo se despide con derrota en la Copa de la Liga 2026. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTColo Colo se despide con derrota en la Copa de la Liga 2026. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

Una triste despedida de la Copa de la Liga 2026 tuvo Colo Colo este domingo, pues cayó por 1-0 en su visita a Huachipato, por la sexta fecha de la fase de grupos.

El Cacique llegaba sin opciones de avanzar a semifinales, ya que el ganador del Grupo A había sido Coquimbo Unido (14 puntos), que el viernes venció por 2-1 a Deportes Concepción en Collao.

Y en esta jornada dominical, los albos esperaban cerrar su participación con un triunfo, pero no pudieron frente a los Acereros, que se quedaron con los puntos gracias al gol de cabeza de Mario Briceño a los 28 minutos del primer tiempo.

Los dirigidos por Fernando Ortiz estuvieron cerca del empate en el complemento, pero les anularon dos goles por posición de adelanto, a Maximiliano Romero (69′) y Leandro Hernández (82′).

Con este resultado, Colo Colo terminó en la segunda posición del Grupo A con 10 puntos y Huachipato cierra todo en la tercera ubicación con ocho unidades.

Ambos equipos ahora se enfocan en la Liga de Primera, donde el cuadro popular es el líder exclusivo con 33 puntos, sacándole 10 unidades de distancia a sus escoltas.

Revive a continuación el minuto a minuto:

90+8' ST: ¡Fin del partido!

Huachipato se impuso por 1-0 a Colo Colo por el cierre del Grupo A de la Copa de la Liga 2026. Ambos equipos quedaron eliminados.

90' ST: Se cumple el tiempo reglamentario

Llegamos a los 90' y el árbitro añade ocho minutos de descuentos. ¡Se juega hasta los 90+8' en Talcahuano!

82' ST: ¡Otro gol anulado a Colo Colo!

Anotaba Leandro Hernández para Colo Colo, pero el juez de línea levantó la bandera acusando posición de adelanto. Sigue ganando Huachipato por 1-0.

75' ST: Colo Colo sigue sin encontrar el empate

Se cumple media hora del segundo tiempo y Huachipato sigue venciendo a Colo Colo por 1-0 en el cierre del Grupo A de la Copa de la Liga 2026.

69' ST': Revisión del VAR y gol anulado a Colo Colo

Finalmente la jugada se revisó en el VAR, donde se terminó anulando el gol de Colo Colo por posición de adelanto de Maxi Romero. Lo sigue ganando Huachipato por 1-0 en Talcahuano.

66' ST: ¡Gol anulado a Colo Colo!

El delantero Maximiliano Romero convertía el empate para el Cacique, pero el árbitro Nicolás Gamboa anula la conquista por rebote del balón en la mano.

60' ST: Se viene el goleador en Colo Colo

Nuevo cambio en el Cacique: ingresa el goleador Javier Correa en reemplazo del canterano Rodrigo Catalán. ¡Los albos van en busca del empate!

46' ST: En Colo Colo ingresó Arturo Vidal

Arturo Vidal estaba en la banca de suplentes y previo al inicio al segundo tiempo lo mandaron a la cancha en Colo Colo. El King reemplaza a Francisco Marchant mientras que Leandro Hernández sustituye al juvenil Vicente Martínez.

46' ST: ¡Ya se juega el segundo tiempo!

Los equipos vuelven a la cancha y el árbitro Nicolás Gamboa da inicio al complemento. Por ahora lo gana Huachipato por 1-0 a Colo Colo.

45+3' PT: ¡Terminó el primer tiempo!

Se acaba la primera mitad y Huachipato se va al descansa en ventaja por 1-0 sobre Colo Colo, con gol de Mario Briceño a los 28 minutos.

35' PT: Mira el GOL de Huachipato

28' PT: ¡Goooooool de Huachipato!

Los Acereros abren la cuenta con gol de cabeza de Mario Briceño, quien pone el 1-0 para Huacipato sobre Colo Colo.

20' PT: No se hacen daño en Talcahuano

El partido entre Huachipato y Colo Colo sigue 0-0 en el marcador, donde todavía no hay ocasiones claras de gol.

10' PT: Colo Colo busca la apertura de la cuenta

El Cacique maneja el juego en Talcahuano y se aproxima al arco custidiado por Christian Bravo.

01' PT: ¡Comenzó el partido!

Ya se juega el primer tiempo entre Huachipato y Colo Colo por la sexta fecha del Grupo A en la Copa de la Liga 2026.

PREVIA: ¡Saltan los equipos a la cancha!

Los jugadores titulares de Huachipato y Colo Colo ya están en la cancha del Estadio CAP para dar inicio a este partido por la Copa de la Liga.

PREVIA: Todo listo y dispuesto en Talcahuano

Huachipato y Colo Colo se despiden de la Copa de la Liga 2026 en la última fecha del Grupo A, donde clasificó a semifinales Coquimbo Unido.

PREVIA: El árbitro del partido

El árbitro designado para impartir justicia en este partido es Nicolás Gamboa.

(Foto: Photosport)

(Foto: Photosport)

PREVIA: Así fue la llegada de los equipos al Estadio CAP

Las delegaciones de Huachipato y Colo Colo ya se encuentran en el interior del Estadio Huachipato-CAP de Talcahuano.

(Foto: @HuachipatoFC)

(Foto: @HuachipatoFC)

(Foto: @ColoColo)

(Foto: @ColoColo)

PREVIA: La formación CONFIRMADA de Colo Colo

El entrenador Fernando Ortiz liberó la formación de Colo Colo con la que se despiden esta tarde de la Copa de la Liga 2026.

(Foto: @ColoColo)

(Foto: @ColoColo)

58' ST: Los amonestados del partido

Huachipato solo tiene una tarjeta amarilla: Rafael Caroca (49'). Colo Colo tiene tres amonestados: Joaquín Sosa (36'), Vicente Martínez (45+1') y Lautaro Pastrán (51').

PREVIA: La formación de Huachipato

El entrenador Jaime García confirma el equipo titular de Huachipato para enfrentar esta tarde a Colo Colo en la Copa de la Liga.

(Foto: @HuachipatoFC)

(Foto: @HuachipatoFC)

Iniciamos la cobertura EN VIVO del partido entre Huachipato y Colo Colo

Esta tarde se enfrentan Huachipato y Colo Colo por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. El partido comienza a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato-CAP de Talcahuano.

Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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