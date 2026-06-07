Una triste despedida de la Copa de la Liga 2026 tuvo Colo Colo este domingo, pues cayó por 1-0 en su visita a Huachipato, por la sexta fecha de la fase de grupos.
El Cacique llegaba sin opciones de avanzar a semifinales, ya que el ganador del Grupo A había sido Coquimbo Unido (14 puntos), que el viernes venció por 2-1 a Deportes Concepción en Collao.
Y en esta jornada dominical, los albos esperaban cerrar su participación con un triunfo, pero no pudieron frente a los Acereros, que se quedaron con los puntos gracias al gol de cabeza de Mario Briceño a los 28 minutos del primer tiempo.
Los dirigidos por Fernando Ortiz estuvieron cerca del empate en el complemento, pero les anularon dos goles por posición de adelanto, a Maximiliano Romero (69′) y Leandro Hernández (82′).
Con este resultado, Colo Colo terminó en la segunda posición del Grupo A con 10 puntos y Huachipato cierra todo en la tercera ubicación con ocho unidades.
Ambos equipos ahora se enfocan en la Liga de Primera, donde el cuadro popular es el líder exclusivo con 33 puntos, sacándole 10 unidades de distancia a sus escoltas.
Revive a continuación el minuto a minuto:
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90+8' ST: ¡Fin del partido!
Huachipato se impuso por 1-0 a Colo Colo por el cierre del Grupo A de la Copa de la Liga 2026. Ambos equipos quedaron eliminados.
90' ST: Se cumple el tiempo reglamentario
Llegamos a los 90' y el árbitro añade ocho minutos de descuentos. ¡Se juega hasta los 90+8' en Talcahuano!
82' ST: ¡Otro gol anulado a Colo Colo!
Anotaba Leandro Hernández para Colo Colo, pero el juez de línea levantó la bandera acusando posición de adelanto. Sigue ganando Huachipato por 1-0.
75' ST: Colo Colo sigue sin encontrar el empate
Se cumple media hora del segundo tiempo y Huachipato sigue venciendo a Colo Colo por 1-0 en el cierre del Grupo A de la Copa de la Liga 2026.
69' ST': Revisión del VAR y gol anulado a Colo Colo
Finalmente la jugada se revisó en el VAR, donde se terminó anulando el gol de Colo Colo por posición de adelanto de Maxi Romero. Lo sigue ganando Huachipato por 1-0 en Talcahuano.
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66' ST: ¡Gol anulado a Colo Colo!
El delantero Maximiliano Romero convertía el empate para el Cacique, pero el árbitro Nicolás Gamboa anula la conquista por rebote del balón en la mano.
60' ST: Se viene el goleador en Colo Colo
Nuevo cambio en el Cacique: ingresa el goleador Javier Correa en reemplazo del canterano Rodrigo Catalán. ¡Los albos van en busca del empate!
46' ST: En Colo Colo ingresó Arturo Vidal
Arturo Vidal estaba en la banca de suplentes y previo al inicio al segundo tiempo lo mandaron a la cancha en Colo Colo. El King reemplaza a Francisco Marchant mientras que Leandro Hernández sustituye al juvenil Vicente Martínez.
46' ST: ¡Ya se juega el segundo tiempo!
Los equipos vuelven a la cancha y el árbitro Nicolás Gamboa da inicio al complemento. Por ahora lo gana Huachipato por 1-0 a Colo Colo.
45+3' PT: ¡Terminó el primer tiempo!
Se acaba la primera mitad y Huachipato se va al descansa en ventaja por 1-0 sobre Colo Colo, con gol de Mario Briceño a los 28 minutos.
Periodista con más de cinco años de experiencia en medios digitales y prensa deportiva. Dio sus primeros pasos en TVN, luego trabajó en Prensafútbol y tuvo una extensa etapa en En Cancha. En octubre de 2023 se sumó a Bolavip Chile como redactor y reportero designado para cubrir a Colo Colo.