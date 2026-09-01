Indignación total por el castigo a Javier Correa: “Terminan favoreciendo a los que se portan mal”

Dos históricos del fútbol chileno quedaron disconformes con la sanción contra Javier Correa por sus gestos en el Superclásico.

Javier Correa recibió este martes un duro revés luego de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP resolviera sancionarlo con dos fechas de suspensión por el obsceno gesto que realizó durante los festejos de Colo Colo tras la victoria 2-1 sobre Universidad de Chile en el Superclásico disputado en el Estadio Nacional.

La denuncia presentada por los azules fue acogida por el organismo disciplinario, que finalmente determinó castigar al delantero argentino. La resolución provocó distintas reacciones en el fútbol chileno, y uno de los que cuestionó la sanción fue Eddio Inostroza, ex campeón con Colo Colo.

En conversación con Bolavip Chile, el recordado ‘Yeyo’ consideró que Correa recibió un castigo insuficiente. “La sacó barata, se merecía más de dos fechas, pero bueno, ya está. Uno dice, ¿merece o no merece? Merecía más y ahí se acaba el cuento”, sostuvo.

El exjugador pidió que este tipo de situaciones sean cortadas de raíz. “Se corta de raíz toda esas celebraciones de los jugadores. Ahora él tendrá que determinar su comportamiento, tiene que darse cuenta que le hizo un perjuicio al equipo, tiene que cambiar”, apuntó.

“Merecía más … la sacó barata”

En una línea similar se manifestó Miguel Ángel Gamboa, quien también consideró que el delantero albo terminó sacando cuentas positivas con la resolución del Tribunal. “Los clubes grandes siempre terminan pactando los castigos, se manejan bien, se defendió bien”, afirmó el exfutbolista.

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Gamboa también cuestionó la interpretación que se hizo del gesto de Correa: “La interpretación de él puede ser una, pero la interpretación general… ellos dicen que no, pero todos nos damos cuenta”, señaló.

Finalmente, el exjugador fue todavía más crítico con el fallo del Tribunal de Disciplina. “Es como siempre, los jueces terminan favoreciendo a los que se portan mal, la sacó barata porque esperaba el máximo”, sentenció.

Javier Correa castigado por el Tribunal!!



Fue sancionado con dos partidos por su celebración en el clásico contra la U.



Dura baja para Colo Colo. Se pierde los juegos frente a Huachipato y Deportes Concepción.

Informa Simón Marín @Cooperativa pic.twitter.com/eDwpeEwppA — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) September 2, 2026