Gary Medel y una confesión que preocupa a todos en la Universidad Católica: “Un poco complicado”

El histórico Gary Medel preocupó a todos en la Universidad Católica con esta sorpresiva confesión.

Universidad Católica logró tomar una importante racha de victorias dentro de los últimos duelos de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se prendieron con todo en lo que es la lucha por el Chile 2.

Dentro de esto, hay uno de los jugadores que no ha podido ver muchos minutos y este es el histórico Gary Medel, quien no ha estado disponible para Daniel Garnero por sus distintos problemas físicos, los que le han impedido ser opción en la UC.

En las últimas horas, Gary Medel conversó en exclusiva con TNT Sports y habló de lo que ha sido su complejo presente en esta temporada, en la que reconoce que ha sufrido con las lesiones y ha vivido otros problemas que lo han tenido muy complicado.

“He estado con un poco de lesiones y ese tipo de cosas. De la cabeza también, un poco complicado, con problemas familiares, pero voy mejorando día a día, preparándome para lo que viene”, declaró.

Medel habla de su presente en la UC | Foto: Photosport

Concluyendo, Medel pone el foco en lo que es esta recta final de la temporada, en el que sueña gritar campeón con la Univerisdad Católica en la Copa Chile, en donde espera poder recuperarse y estar al 100% para poder ayudar a su equipo a conseguir dicho título y llegar lo más alto en el torneo.

Publicidad

“No he tenido la suerte de ser campeón a nivel de clubes. Espero ser campeón con Católica y, si no, tratar de intentarlo, como siempre. Voy a dar lo mejor por Católica, por mis compañeros y por los hinchas“, cerró.

En Síntesis