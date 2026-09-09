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Liga de Primera

Agustín Arce sufre esta baja en Universidad de Chile: “Es muy importante para el equipo”

El mediocampista fue consultado sobre la ausencia de uno de los principales socios que tiene en el plantel, Marcelo Morales.

Agustín Arce adelantó la visita a Deportes La Serena.
© PhotosportAgustín Arce adelantó la visita a Deportes La Serena.

Universidad de Chile se alista para enfrentar a Deportes La Serena por la fecha 23 de la Liga de Primera. En dicho encuentro, el conjunto estudiantil perderá a una de sus mayores figuras por acumulación de cartulinas amarillas.

¿Su nombre? Marcelo Morales. El lateral izquierdo recibió amonestación contra Coquimbo Unido y ello lo marginará del duelo contra la escuadra granate en el Estadio La Portada (13/09 a las 15:00 horas).

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Ello fue lamentado por Agustín Arce, uno de sus principales socios por el sector izquierdo. Tras ser consultado sobre el zurdo en conferencia de prensa, el volante no escondió su preocupación.

Es una baja muy importante para el equipo, porque venía jugando todos los partidos“, comenzó señalando frente a las cámaras desde el Centro Deportivo Azul.

Sobre la misma línea, el mediocampista de Universidad de Chile agregó: “Pero creo que el compañero que lo supla por ese lado, lo va a hacer de muy buena manera y va a darlo todo”.

Marcelo Morales queda al margen en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Marcelo Morales queda al margen en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Duras bajas en Universidad de Chile

A su vez, Agustín Arce le envió un mensaje de aliento a Lucas Barrera. En su caso, un problema en su rodilla derecha lo dejará fuera del compromiso válido por la jornada 23 del certamen local.

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“Le mando mucha fuerza, lo veo con mucho ánimo. Es muy fuerte lesionarse y creo que el momento que pasó, a nadie le gustaría“, cerró.

Martín Aliaga
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