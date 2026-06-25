La salida del delantero pilló desprevenidos a todos en Macul. El "Tano" pierde una carta en ataque.

Una inesperada salida se confirmó este jueves en Colo Colo, luego de que el joven delantero Danilo Saavedra utilizara sus redes sociales para anunciar su adiós a la institución alba, donde permaneció durante siete años completando gran parte de su proceso formativo.

El atacante, considerado una de las promesas del club, publicó una sentida despedida en su cuenta de Instagram, donde expresó su emoción por cerrar esta etapa en el “Cacique”.

“Después de siete años vistiendo esta camiseta, hoy me toca decir adiós. Fueron años llenos de aprendizaje, sacrificio, alegrías y momentos que quedarán para siempre en mi corazón”, escribió en el inicio de su mensaje.

En la misma publicación, Saavedra también dedicó palabras de agradecimiento a quienes lo acompañaron en su formación: “Quiero agradecer a mis compañeros, entrenadores, dirigentes y a todas las personas que formaron parte de este hermoso camino. Gracias por la confianza, el apoyo y por ayudarme a crecer, tanto como jugador como persona”.

Finalmente, el delantero cerró su despedida con un mensaje cargado de sentimiento hacia el club: “Me voy con la tranquilidad de haber entregado todo en cada entrenamiento y en cada partido, defendiendo estos colores con orgullo y respeto. Colo Colo siempre será una parte importante de mi historia. Me llevo recuerdos inolvidables, amistades para toda la vida y un cariño inmenso por esta institución”.

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¿Quién es Danilo Saavedra?

Danilo Saavedra, categoría 2007, es uno de los delanteros con mayor proyección de las divisiones menores de Colo Colo, desempeñándose como centrodelantero y destacando en los últimos años como uno de los goleadores de las series juveniles.

Danilo Saavedra deja Colo Colo de forma inesperada.

Su rendimiento lo llevó a entrenar con el primer equipo e incluso a recibir su primera citación oficial en marzo, cuando fue considerado para un partido ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, en medio de problemas de disponibilidad de delanteros por lesiones.

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De esta manera, Colo Colo pierde a una de sus jóvenes cartas ofensivas, en una salida que sorprende y que abre interrogantes sobre el futuro inmediato del delantero.