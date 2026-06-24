La FIFA se pone los pantalones y sanciona duramente a Argentina en el Mundial: Este es el castigo

El ente rector del fútbol mundial aplica severo castigo a Argentina durante su participación en el Mundial de Norteamérica 2026.

Argentina dio el día de ayer una nueva clase de fútbol al superar a Austria en el Mundial de Norteamérica 2026, resultado que le sirvió a los trasandinos para clasificar como primeros de su grupo en la cita mundialista.

En una jornada llena de emociones en Arlington, Texas, Lionel Messi se transformó en el máximo goleador en la historia de los mundiales y hasta ahí todo era alegría en el otro lado de la Cordillera de los Andes, hasta que asomó su nariz la FIFA.

Infantino feliz con cada tarjeta amarilla que se saca en el Mundial. | Foto: Getty Images

En el triunfo de los argentinos sobre los austriacos hubo dos trasandinos amonestados: Facundo Medina al minuto 76 y Leandro Paredes al 92. Hasta ahí nada raro, pero ahora el reglamento de la FIFA va más allá de una simple cartulina.

Según el articulo 14 del Código Disciplinario, Argentina será sancionada con una multa de 20.000 dólares estadounidenses por las dos tarjetas amarillas, dinero que se descontará de los premios que recibirá la albiceleste.

Así las cosas, ni Argentina se salva de las garras de la FIFA y sufre con multas económicas que, si bien no son muy altas, de igual manera afectan a la recaudación total en su participación en el Mundial de Norteamérica 2026.

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En síntesis

Argentina clasificó como líder de grupo en el Mundial de Norteamérica 2026.

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales.

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