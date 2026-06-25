Un jornada inolvidable para el novel jugador. Entró y fue el autor del gol que le dio los tres puntos a los albos ante el Capo de Provincia.

En un partido que se había complicado de forma increíble ante O’Higgins en Macul, el novel delantero de 16 años, Felipe Raipán, entró desde el banquillo para vestirse de héroe, anotar su primer gol oficial y darle un agónico triunfo a Colo Colo sobre O’Higgins.

Tras el pitazo final, el oriundo de Pucón no pudo contener las lágrimas y abrió su corazón para revelar los enormes sacrificios familiares que realiza en Santiago y lo que significa compartir camarín con Arturo Vidal.

El trámite del encuentro se había transformado en una pesadilla para el Cacique. Tras dominar casi todo el compromiso, una ráfaga celeste puso el marcador 2-2 en un abrir y cerrar de ojos. Ante la emergencia, el DT Fernando Ortiz movió la pizarra: sacó a Tomás Alarcón y mandó a la cancha al puconino, quien ostenta el orgullo de ser el cuarto debutante más joven en la historia alba.

La apuesta pagó dividendos de inmediato: Un preciso centro de Víctor Felipe Méndez encontró a Raipán en las alturas; el juvenil se impuso a Felipe Ogaz y dejó completamente parado al portero Omar Carabalí con un impecable cabezazo dirigido al fondo de las mallas. Una anotación que desató el jolgorio en las tribunas y un torbellino de emociones en el pecho del atacante.

Felipe Raipán celebrando el gol del triunfo ante O’Higgins

“Cuando metí el gol recordé todo lo que había pasado, que dejé a mi familia. A mi mamá la veo cada un mes. A mi papá también. No tengo tantas palabras, muchas emociones”, confesó un quebrado Raipán ante los micrófonos de TNT Sports en una íntima charla con el periodista Daniel Arrieta.

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Del televisor al camarín: El sueño hecho realidad con el “King”

El atacante, que ya había registrado minutos en su estreno profesional ante Deportes Recoleta, coronó una noche de ensueño al recibir el premio como el jugador del partido. En la trastienda de los festejos, Raipán admitió con una sonrisa de oreja a oreja lo irreal que le resulta compartir el día a día liguero con una leyenda planetaria de la Generación Dorada.

“A Arturo Vidal lo veía en la tele y decía que nunca iba a poder jugar con él, pero ahora es todo un sueño”, manifestó con total inocencia el ariete surgido en el semillero albo. Para cerrar una velada inolvidable, el canterano aprovechó de mandar saludos a sus seres queridos: “Agradecer a todos los miembros de mi familia, a la de mi polola, al tío, a mi papá y mi mamá que los amo mucho. A mi hermano igual. También a toda la gente de Pucón, los quiero mucho a todos”.

El Cacique no tiene mucho tiempo para festejos, ya que el próximo lunes 29 de junio los albos saldrán nuevamente a la cancha para visitar a Unión Española en el Estadio Santa Laura, donde Raipán espera seguir estirando su naciente racha liguera.