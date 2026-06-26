El periodista deportivo elogió a una de las nuevas figuras que tiene Colo Colo y que ha sido clave en los últimos partidos del Cacique.

En Colo Colo todo es alegría luego del triunfo por 3-2 sobre O’Higgins en la Copa Chile que los tiene como líderes del Grupo E, en medio del parón de invierno en la Liga de Primera en la que también son punteros.

Tras una jornada inolvidable en Macul, analizó el gran momento de los albos el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia, que conversó con BOLAVIP sobre los puntos altos del cuadro popular.

En esa línea, el conductor de Radio Pauta elogió el presente del Cacique y también las actuaciones de Lautaro Pastrán.

“Lo que pasa que cuando entras en la rachita, no te sacan más, se nota mucho la diferencia en Copa Chile. Y encontró un refuerzo, si Pastrán empezó a andar y eso habla bien del jugador. Yo debo reconocer que no le tenía fe y empezó a rendir”, comenzó diciendo.

También tuvo palabras para el entrenador Fernando Ortiz: “Pero ha revertido Ortiz el escenario de principio de año y habla muy bien de él, porque encontró la fórmula”.

Lautaro Pastrán ha sido determinante en los últimos triunfos de Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

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La puerta de salida para Claudio Aquino

Respecto al mercado de fichajes y el nombre de Claudio Aquino que pierde cada vez más cabida en los albos, Coke Hevia señaló: “Y Aquino está fuera sí o sí, de hecho, Colo Colo para traer refuerzos tiene que sacarse a Aquino de encima”.

Aunque para el comunicador no es necesario que el Eterno Campeón se refuerce en esta ventana de pases, aunque dependería de si logran sacarse de encima al volante argentino.

“Yo no veo la necesidad de traer a alguien. Si te sacas a Aquino de encima, dale, podrías institir en Diego Valdés, pero el resto, no creo que necesite un extremo y mucho menos que necesite un arquero”, completó el rostro de DLT Sports.

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En síntesis