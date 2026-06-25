¡No lo vieron venir! La FIFA sancionará a la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 por esta razón

Revisa la sanción que la FIFA prepara para Ecuador luego del triunfo por 2 a 1 ante Alemania en la última fecha del Grupo E del Mundial 2026

Ecuador vive uno de los momentos más importantes de su historia reciente, tras conseguir la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con un triunfazo por 2 a 1 ante Alemania en la última fecha del Grupo E.

La victoria de La Tri en el estadio Nueva York–Nueva Jersey no solo desató la celebración de jugadores y cuerpo técnico, sino que también consolidó una campaña que ha sido seguida con gran atención por los hinchas ecuatorianos en todo el mundo.

Sin embargo, más allá del logro deportivo, el reglamento de la FIFA vuelve a poner atención en un detalle que podría impactar directamente en el aspecto económico de La Tri en el certamen.

La sanción de la FIFA a Ecuador tras la victoria 2-1 a Alemania

¿Qué pasó? En el triunfo de los ecuatorianos sobre los teutones hubo tres jugadores amonestados: Piero Hincapié, Alan Franco y Gonzalo Plata, lo que activó las disposiciones disciplinarias del torneo.

Según el artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA, el combinado dirigido por Sebastián Beccacece será sancionada con 30 mil dólares por las tres tarjetas amarillas, lo que se traduce en multas que se descuentan directamente de los premios del torneo.

Ecuador ya recibió la noticia que lo van a sancionar | FOTO: Mattia Ozbot/Getty Images

Publicidad

Así, Ecuador suma una nueva consecuencia en su camino por el Mundial 2026, donde incluso las amonestaciones empiezan a pesar fuera de la cancha y el máximo ente del fútbol vuelve a dejar claro que ningún detalle pasa desapercibido en Norteamérica.

En síntesis…