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Copa Chile

Formación confirmada: Así jugará Colo Colo ante O’Higgins por Copa Chile

Los Albos tienen su oncena lista para recibir a los rancagüinos en el Monumental.

Colo Colo está listo para recibir a O'Higgins por Copa Chile.
© Photosport.Colo Colo está listo para recibir a O'Higgins por Copa Chile.

Esta tarde, Colo Colo salta a la cancha del Monumental por la segunda fecha de la Copa Chile. Luego de su debut triunfal ante Deportes Recoleta la semana pasada, esta vez, los Albos reciben a O’Higgins en casa con la misión de seguir sumando de a tres y mantener la buena racha positiva entre la Liga de Primera y este certamen.

El Cacique comenzó con el pie derecho su participación en Copa Chile. Fue con goles de Maxi Romero, Tomás Alarcón y Arturo Vidal que el equipo del “Tano” se llevó sus primeros tres puntos sin inconvenientes.

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En tanto, el Capo de Provincia tropezó de forma inesperada ante Unión Española, equipo que no tiene el mejor pasar en la Primera B Nacional. Rubio anotó para los hispanos, mientras que Godoy lo empató para los Celestes.

Para este compromiso, Fernando Ortiz hizo algunas modificaciones en el esquema respecto del equipo que venció a los recoletanos, permitiendo el regreso de Leandro Hernández a la delantera e insistiendo con la línea de tres en el fondo.

Así formará Colo Colo ante O’Higgins

Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán en delantera.

Vale recordar que Colo Colo se medirá ante los rancagüinos este jueves 25 de junio por la segunda fecha de Copa Chile. Dicho encuentro se desarrollará a contar desde las 19:30 horas en Macul.

Bastián Gómez
Bastián Gómez
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