Los Albos tienen su oncena lista para recibir a los rancagüinos en el Monumental.

Esta tarde, Colo Colo salta a la cancha del Monumental por la segunda fecha de la Copa Chile. Luego de su debut triunfal ante Deportes Recoleta la semana pasada, esta vez, los Albos reciben a O’Higgins en casa con la misión de seguir sumando de a tres y mantener la buena racha positiva entre la Liga de Primera y este certamen.

El Cacique comenzó con el pie derecho su participación en Copa Chile. Fue con goles de Maxi Romero, Tomás Alarcón y Arturo Vidal que el equipo del “Tano” se llevó sus primeros tres puntos sin inconvenientes.

En tanto, el Capo de Provincia tropezó de forma inesperada ante Unión Española, equipo que no tiene el mejor pasar en la Primera B Nacional. Rubio anotó para los hispanos, mientras que Godoy lo empató para los Celestes.

Para este compromiso, Fernando Ortiz hizo algunas modificaciones en el esquema respecto del equipo que venció a los recoletanos, permitiendo el regreso de Leandro Hernández a la delantera e insistiendo con la línea de tres en el fondo.

Así formará Colo Colo ante O’Higgins

Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán en delantera.

La 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 de los albos para el partido por la Copa Chile ante O'Higgins, es presentada por @jugabet_cl 🤟🏻⚪️⚫️ pic.twitter.com/E9gAliQNZZ — Colo-Colo (@ColoColo) June 25, 2026

Publicidad

Vale recordar que Colo Colo se medirá ante los rancagüinos este jueves 25 de junio por la segunda fecha de Copa Chile. Dicho encuentro se desarrollará a contar desde las 19:30 horas en Macul.