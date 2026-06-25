Mercado de Fichajes 2026: Colo Colo pone sus ojos en figura de O’Higgins de Rancagua

Colo Colo pone los ojos en esta gran figura de O'Higgins de Rancagua en el mercado de pases.

Colo Colo vive de un tremendo momento en el fútbol chileno, en el que los ‘Albos’ lideran con amplia ventaja el campeonato nacional y partieron con el pie derecho su participación en la Copa Chile.

Ya pensando en lo que es el segundo semestre, el conjunto que es comandado por Fernando Ortiz ya empieza a mirar lo que será el mercado de pases, en donde el ‘Cacique’ espera sumar unos refuerzos para mejorar su plantel.

En las últimas horas se ha conocido una importante información sobre un jugador que estaría en la mira de Colo Colo en este mercado y se trata de una de las grandes figuras de O’Higgins de Rancagua.

En lo que es este mercado, Colo Colo estaría tras los pasos del defensor de O’Higgins de Rancagua, Felipe Faúndez, quien ha tenido un gran primer semestre en el equipo de Lucas Bovaglio.

Faúndez está en la mira de Colo Colo | Foto: Photosport

Así lo informó en las últimas horas el periodista Javier Limardo, en la que indicó que desde el ‘Cacique’ tienen en la mira al seleccionado nacional para lo que es este mercado de pases.

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Se espera que las próximas semanas puedan ser importante para lo que podría ser esta posible negociación, en la que Colo Colo espera sumar a la brevedad a sus fichajes de cara al segundo semestre.

En Síntesis

Colo Colo busca fichar al defensor Felipe Faúndez para el segundo semestre.

busca fichar al defensor Felipe Faúndez para el segundo semestre. El futbolista nacional destaca en el O’Higgins del director técnico Lucas Bovaglio .

. El entrenador del club albo, Fernando Ortiz, lidera el actual campeonato nacional.

Vamos con O'Higgins gracias @JavierLimardo y @canchalibre_ok ✍🏻⚽.



• Arnaldo Castillo tendría una oferta concreta sobre la mesa ⏳.



• Felipe Faúndez tendría interés de #ColoColo.



• Lo de Pancho González existe y hay interés además desde el fútbol mexicano. — 𝘋𝘪𝘦𝘨𝘰 𝘋í𝘢𝘻 ⚽🇧🇼💙 (@diegoascenso24_) June 25, 2026