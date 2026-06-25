Sebastián Beccacece se apartó por completo de los rencores con la prensa, dedicándole el triunfo de la Selección de Ecuador al pueblo trabajador y humilde

La noche mágica de Nueva Jersey no solo dejó una clasificación grabada con letras de oro en los libros de la Copa del Mundo, sino también una de las conferencias de prensa más emotivas y reflexivas que se recuerden en el último tiempo. Todavía eufórico tras la gesta, y luego de fundirse en un abrazo de película con su familia en las gradas, Sebastián Beccacece enfrentó los micrófonos sin pasarle la cuenta a nadie.

Cuando todos los focos le apuntaban a él por su brillante lectura táctica y su desaforada celebración, el director técnico argentino prefirió bajarse del pedestal y traspasarle todos los aplausos a sus futbolistas.

“Yo no existo, soy un guía nomás, los chicos son los que cambian la historia. Esto es un juego, ellos se entregan al máximo, pero esto es un juego. Yo no tengo nada qué decir, yo le debo mucho al Ecuador y a los jugadores, porque vivo lo que ellos me han dado. Estoy agradecido por toda la gente ecuatoriana, porque se merecen lo que los chicos les regalaron”, confesó con una honestidad brutal.

Beccacece también se dio el tiempo de analizar el trasfondo de una clasificación liguera que en la previa asomaba como una utopía inalcanzable, encontrando la respuesta en las raíces más profundas de sus jugadores.

“Este grupo está forjado en el carácter de donde vienen. He recorrido el Ecuador de punta a punta y los conozco bien. Estuve en los lugares de donde los chicos salieron, y cuando uno sabe de dónde vienen, confía en que se van a levantar. Se levantan todos los días”, remarcó con orgullo.

Sebastián Beccacece eufórico después de avanzar a los 16° del Mundial.

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Sin espacio para las revanchas: La alegría es para la gente

Consultado por la enorme ola de cuestionamientos que rodeó su proceso liguero internacional antes de chocar ante la potencia de la UEFA, el adiestrador prefirió cerrar filas y enviar un mensaje de paz y optimismo liguero al entorno de la Tricolor.

“El problema no son las preguntas, sino cuando se mete temor y culpa. Siempre se debe pelear hasta el final, más allá de que se puede perder. Por eso digo que los dejen celebrar y disfrutar. La propuesta es dejar celebrar al pueblo”, disparó de manera frontal, añadiendo que la dedicatoria de esta noche es íntegra: “Demostramos que sabíamos lo que hacíamos. La alegría del triunfo es para un pueblo trabajador y humilde. Hay que encarar todo con optimismo, y cuando vienen las malas, hay que tener fe”.

Para cerrar, el timonel del búnker nacional desveló el motor que mueve sus estructuras en el día a día y que explica su eufórica corrida hacia las gradas. “Yo soy familia, por eso armo los grupos que armo. Al jugador le quiero como a mi familia. Soy un ser emocional y pasional, y lo vivo así, y defiendo a mis jugadores y a mi familia a muerte. Estoy orgulloso de ellos”, sentenció, dejando en claro que con esa unión irán a pelear la vida ante Inglaterra en los 16avos de final.