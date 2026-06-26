Fernando Ortiz explota contra el arbitraje del fútbol chileno: “Lo dijo Garnero, lo dijo Gago y ahora…”

Colo Colo obtuvo un agónico triunfo dentro de la Copa Chile, en donde los ‘Albos’ vencieron por 3-2 a O’Higgins en el Estadio Monumental y se quedaron con el liderato del Grupo E.

Tras lo que fue este triunfo, el estratega del ‘Cacique’ Fernando Ortiz conversó con TNT Sports y dejó una dura crítica sobre el arbitraje nacional, exponiendo una constante situación que ha vivido con diferentes árbitros.

“Lo dijo una vez Garnero, lo dijo Gago y ahora lo digo yo. Las cosas que se comunican y la forma en que se expresan no es la correcta. Yo entiendo y considero que es un juego, pero ya van reiteradas ocasiones que no es la adecuada, eso es lo que a mí me enojó. Yo puedo decir, ellos no pueden decir, entonces, ¿cuál es? Que el respeto sea mutuo, mutuo, espero que se entienda”, fue la queja que expuso Ortiz.

Luego a esto, el ‘Tano’ desglosó lo que fue el triunfo de sus dirigidos en la agonía, en la que a pesar de la victoria, el equipo mostró una falencia cuando el partido se puso 2-2, en la que hizo hincapié en mantener el foco futbolístico al 100% hasta que terminen los partidos.

Ortiz habló sobre el arbitraje nacional | Foto: Photosport

“No quiero decir exceso de confianza, pero es una rival al que enfrentamos. Si no estamos concentrados al 100%, a veces pasan estas cosas. Pequeños errores y en el momento en que ellos juegan, juegan bien”, remarcó.

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Finalmente, Ortiz habló de lo que ha sido la gran irrupción de los jóvenes de Colo Colo en su plantel y puntualmente por lo que ha dejado la aparición de Felipe Raipán, el atacante de 16 años que le dio el triunfo al ‘Cacique’, en la que el DT dejó un potente y claro mensaje.

“Estando encima, hablando con la gente encargada de abajo, manteniendo el diálogo permanente, que ellos entiendan que si hacen un buen papel en su categoría van a tener la posibilidad en Primera División, y eso lo saben y lo aprovechan”, concluyó.

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