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Nicolás Peric reacciona al nuevo fichaje de Universidad de Chile: “Es súper interesante”

El comentarista deportivo abordó el arribo de Tobías Reinhart. Le tiene fe tras analizar sus cualidades futbolísticas.

Nicolás Peric reflexionó sobre la última incorporación de Universidad de Chile
© ESPN ChileNicolás Peric reflexionó sobre la última incorporación de Universidad de Chile

Universidad de Chile no se queda atrás en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil ya ha oficializado a dos refuerzos y uno de ellos recibió el visto bueno de Nicolás Peric.

A través de Radio Pauta, el comentarista deportivo analizó el arribo de Tobías Reinhart y llamó a seguirlo con atención. El mediocampista de 26 años llega desde AC Reggiana 1919 de Italia.

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¿Qué le gusto del volante argentino al retirado arquero? Destacó su polifuncionalidad, por lo que puede ser una pieza más que útil para el cuerpo técnico del cuadro universitario.

“Vamos a ver de qué lo coloca y cuánto se demora en ponerse a punto. Porque si hay una posición en la que necesitaba gente Fernando Gago, es ahí. No sé de qué lo va a hacer jugar”, expresó.

Luego, sobre el panorama de Universidad de Chile, agregó: “Tienes a Lucas Barrera, a Charles Aránguiz y a él, que puede jugar incluso de mixto. Él puede ocupar todas las posiciones”.

Tobías Reinhart fue analizado por Nicolás Peric. (Foto: Club Universidad de Chile)

Tobías Reinhart fue analizado por Nicolás Peric. (Foto: Club Universidad de Chile)

Tobías Reinhart ya es jugador de Universidad de Chile

Finalmente, Nico Peric abordó los puestos en los que puede desempeñarse el futbolista en cuestión. El formado en Temperley ya hizo pretemporada antes de desembarcar en La Cisterna.

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“Volante central, con dos a los costados, doble volante, por la derecha y después puede ser el que sea un poquito más ofensivo. Es un nombre súper interesante, la U hizo el gasto“, cerró.

Martín Aliaga
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