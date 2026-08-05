Sufre Daniel Garnero: Universidad Católica pierde a una pieza clave para la Copa Libertadores

Universidad Católica ha vivido un mal momento en lo que es este segundo semestre, en el que los ‘Cruzados’ aún no pueden saber de triunfos en lo que es la segunda rueda de la Liga de Primera.

Esta situación sin duda que genera mucha preocupación para Daniel Garnero, el entrenador de la ‘Franja’ se llena de dudas para lo que es esta segunda parte del año y principalmente, en lo que será su llave ante Estudiantes de La Plata en los octavos de final de Copa Libertadores.

Para este llave, la Universidad Católica sufriría una importante mala noticia para sus duelos ante Estudiantes, en la que perdería a un jugador clave para ambos partidos.

Se trata del defensor Sebastián Arancibia, quien sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral, la que lo dejaría fuera de las canchas entre dos a tres semanas, dependiendo su evolución.

Arancibia será baja en la UC | Foto: Photosprot

De esta forma, Daniel Garnero sufre al perder a un importante jugador, quien quedaría descartado para el duelo de ida ante Estudiantes y apuestan por un milagro para que pueda decir presente en el partido de vuelta.

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En la Universidad Católica han sufrido un gran dolor de cabeza con la situación del joven defensor, quien ha mostrado un gran nivel futbolístico, pero que las lesiones parecen no dejarlo tranquilo en lo que ha sido su carrera.

¿Cuándo serán los partidos de U. Católica y Estudiantes por la Copa Libertadores?

Los duelos entre Universidad Católica y Estudiantes se disputarán el martes 11 de agosto en Argentina a las 20:30 horas y el duelo de vuelta el martes 18 de agosto a las 20:30 horas en Chile. Ambos encuentros los podrás ver de forma exclusiva en Disney+.