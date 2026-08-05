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MERCADO DE FICHAJES

Aseguran que Universidad Católica descartó a este refuerzo: “No estaba en condiciones”

Según trascendió, la UC le bajó el dedo al ofrecimiento de Matías Vargas. El futbolista argentino fue desechado.

La UC rechazó a este futbolista para el desenlace de la temporada.
© Al FatehLa UC rechazó a este futbolista para el desenlace de la temporada.

Universidad Católica no toma decisiones apresuradas en el mercado de fichajes. Por el momento, el elenco precordillerano carece de incorporaciones, aunque ofrecimientos no le faltan.

Y uno de ellos, recibió la negativa de la dirigencia de la UC. ¿Qué pasó? La cúpula institucional descartó a una figura que fue acercada para el segundo semestre. Él es Matías Vargas.

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Según indica Punto Cruzado, el atacante argentino fue rechazado debido a su situación física. Tras analizar el panorama, el conjunto de San Carlos de Apoquindo le bajó el pulgar a su arribo.

“Por una parte estaban las altas pretensiones económicas del futbolista, quien de paso busca un contrato al menos hasta fines del año 2027“, comenzó señalando el medio partidario.

Luego, agrega: “A esto se le suma que su eventual llegada va de la mano con un extenso periodo para que se ponga a punto, casi igualando el tiempo que Clemente Montes estará alejado de las canchas”.

Universidad Católica rechazó a Matías Vargas. (Foto: Al Fateh)

Universidad Católica rechazó a Matías Vargas. (Foto: Al Fateh)

Universidad Católica descarta a Matías Vargas

Finalmente, la información explica el caso del jugador formado en las categorías inferiores de Vélez Sarsfield. A sus 29 años, se encuentra libre tras salir de Al-Fateh de Arabia Saudita.

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De haber avanzado cualquier negociación, siempre se consideró que no estaba en condiciones de llegar a jugar inmediatamente, algo que hoy es requisito para el cuerpo técnico liderado por Daniel Garnero”, cerró el sitio.

Martín Aliaga
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