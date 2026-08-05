Universidad Católica no toma decisiones apresuradas en el mercado de fichajes. Por el momento, el elenco precordillerano carece de incorporaciones, aunque ofrecimientos no le faltan.
Y uno de ellos, recibió la negativa de la dirigencia de la UC. ¿Qué pasó? La cúpula institucional descartó a una figura que fue acercada para el segundo semestre. Él es Matías Vargas.
Según indica Punto Cruzado, el atacante argentino fue rechazado debido a su situación física. Tras analizar el panorama, el conjunto de San Carlos de Apoquindo le bajó el pulgar a su arribo.
“Por una parte estaban las altas pretensiones económicas del futbolista, quien de paso busca un contrato al menos hasta fines del año 2027“, comenzó señalando el medio partidario.
Luego, agrega: “A esto se le suma que su eventual llegada va de la mano con un extenso periodo para que se ponga a punto, casi igualando el tiempo que Clemente Montes estará alejado de las canchas”.
Universidad Católica rechazó a Matías Vargas. (Foto: Al Fateh)
Universidad Católica descarta a Matías Vargas
Finalmente, la información explica el caso del jugador formado en las categorías inferiores de Vélez Sarsfield. A sus 29 años, se encuentra libre tras salir de Al-Fateh de Arabia Saudita.
“De haber avanzado cualquier negociación, siempre se consideró que no estaba en condiciones de llegar a jugar inmediatamente, algo que hoy es requisito para el cuerpo técnico liderado por Daniel Garnero”, cerró el sitio.