Jaime Pizarro golpea la mesa por las renovaciones en Colo Colo: “Es muy difícil”

En Colo Colo se ha instaurado una importante polémica pensando en lo que será la próxima temporada y se trata sobre el tema de renovaciones, en donde varios jugadores aún no saben qué sucederá con ellos pensando en el 2027.

Sobre esto, el directivo de Blanco y Negro, Jaime Pizarro conversó con los medios de comunicación y se refirió a la pausa que se ha tomado en Colo Colo en el caso de las renovaciones, en la que indica que esperan tener un panorama claro de cara a la próxima temporada.

“Lo que pasa es que las situaciones son de varios jugadores y para eso habrá que esperar el momento adecuado. Por supuesto que todos deseamos que para el próximo año ya tengamos una serie de elementos muy claros desde lo competitivo, porque eso es un factor detonante de la configuración del plantel y las renovaciones”, partió señalando Pizarro

Profundizando en esto, al ‘Káiser’ se le preguntó sobre el posible distanciamiento de Arturo Vidal con la dirigencia sobre el tema de su renovación, en la que puso paños fríos al respecto y descartó de alguna forma esta situación.

El tema de la renovación de Vidal salió a la palestra | Foto: Photosport

“Yo estoy cotidianamente con el plantel y creo que, en general, la disposición ha sido muy buena y muestra de ello es lo que se ve en la cancha. Es muy difícil pensar en una diferencia en la relación, compromiso, entrenamiento y la disposición deportiva”, declara.

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Concluyendo, Pizarro fue muy claro en señalar de que en Colo Colo se mantendrá al pie de la letra lo que es su plan sobre el tema renovaciones, en la que finalizada la temporada, tomarán decisiones sobre la continuidad o no de los jugadores en cuestión.

“Los mismos acuerdos hablan de término de temporada, de finalización del año. Por eso hay ejemplos que se activaban a mitad de año y por eso se tomaron decisiones en esos casos, porque así correspondía”, cerró.